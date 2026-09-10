Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Cum se înțelege influencerul cu el: „Nu e biologic, dar tot e fiul meu”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani, ocazie cu care influencerul i-a transmis un mesaj emoționant. Băiatul este fiul soției sale dintr-o relație anterioară, iar Maticiuc se înțelege foarte bine cu el, acesta locuind împreună cu familia.

Maticiuc, mesaj emoționant pentru fiul lui vitreg

Soția lui Codin Maticiuc are un fiu de 16 ani dintr-o căsătorie anterioară, iar influencerul l-a acceptat ca fiind fiul lui și au o relație foarte bună.

El a povestit în postarea lui că l-a cunoscut pe băiat la vârsta de 3 ani și mai târziu s-au mutat împreună, alături de toată familia. De atunci, au călătorit împreună pe patru continente, au făcut sute de kilometri de plimbări în doi și au văzut zeci de filme împreună, lucruri care le-a făcut relația și mai puternică.

Citește și: Codin Maticiuc, confesiuni emoționante despre cancerele părinților: „Tata a avut primul cancer din familie, a avut două, iar mama unul, dar mult mai violent”

La un moment dat, cei doi au închiriat o mașină și au făcut turul Floridei, s-au uitat la toate filmele lui Christian Nolan și au mers împreună pe cele mai faimoase stadioane, de la Câmp Nou până la cel din Ghencea.

În plus, Codin Maticiuc și-a amintit și „primele dăți” ale fiului spu vitreg, de la prima ieșire într-un club, până la primele cărți și prima noapte la un hotel din Miami.

Citește și: Codin Maticiuc, mesaj emoționant de ziua mamei sale. Cui îi datorează faptul că e în viață: „A operat-o de trei ori pe creier în ultimul an”

Azi e ziua lui, a băiatului meu. L-am cunoscut la 3 ani și ne-am mutat împreună când a împlinit 8. L-am plimbat pe 4 continente (și vreo trei școli, recunosc). Avem câteva sute de kilometri de plimbare făcute doar în doi, zeci de filme de la La Vita e Bella până la Scarface trecând prin Born on the fourth of July.

Am închiriat o mașină și am făcut turul Floridei doar noi doi și ne-am uitat la filmele lui Nolan nopțile în căsuța noastră din Maldive. Suntem amândoi steliști și am fost și în Ghencea dar și pe Camp Nou pentru Barça. Prima dată într-un club dar și primele cărți bune tot cu mine. Prima dată la W în Miami la etajul 18 cu vedere spre Setai.

Ne-am dat în toate draciile din parcurile de distracție de peste tot pe unde am fost, am mâncat în fiecare Zuma din lume, am dormit împreună pe bărci, case închiriate și hoteluri și m-a jucat pe mine în toate filmele mele. Azi e ziua băiatului meu. Face 16 ani. Nu e fiul meu biologic dar băiatul meu tot e. Că oricum altul n-am”, a declarat Codin Maticiuc pe pagina sa de Instagram.

Cum și-a cunoscut soția

Codin Maticiuc și Ana Pandeli s-au cunoscut la o prezentare de modă organizată de o prietenă comună, la scurt timp după ce Ana divorțase.

Citește și: Codin Maticiuc, dezvăluiri despre prietenia cu Mario Iorgulescu: „Problemele lui se vedeau dinainte să aibă această nenorocire”

Timp de doi ani, Maticiuc a încercat să îi intre în grații soției sale, însă nu s-a legat nimic. Au dezvoltat o relație de prietenie, iar în 2021 au apărut pentru prima oară împreună la Gala Premiilor Gopo. Cu timpul, el a dezvoltat și o relație cu băiatul acesteia și au devenit cei mai buni prieteni.

„Eu am cunoscut un copil frumos, un copil bine crescut. Am zis că ea știe să crească copii și vreau să fie la fel ca Dan copiii mei”, spunea Maticiuc despre fiul lui vitreg.

Urmărește-ne pe Google News