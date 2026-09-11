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Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului”, își înfruntă fostul soț în instanță pentru pensia alimentară a celor trei copii. Deși ar fi trebuit să fie un proces simplu, bărbatul refuză să plătească, invocând probleme financiare.

Gabriela Lucuțar, în război cu fostul soț

Gabriela Lucuțar, cunoscută sub numele de ”Regina Întunericului” datorită afacerii pe care o conduce în domeniul serviciilor funerare, trece printr-o perioadă dificilă în urma divorțului său. După o căsnicie de două decenii și trei copii, Gabriela se confruntă acum cu o luptă legală pentru pensiile alimentare, pe care fostul său soț refuză să le plătească.

Într-un interviu acordat publicației Spynews, aceasta a mărturisit că această decizie a fost inevitabilă: „M-am simțit foarte singură într-o căsnicie și într-o familie cu trei copii. Dacă tot sunt singură, atunci să fiu singură și cu acte”.

Deși inițial divorțul s-a realizat pe cale amiabilă la notariat, litigiile financiare între cei doi continuă. După împărțirea unei averi comune de 2,7 milioane de euro, fostul partener al Gabrielei a refuzat să achite pensiile alimentare pentru copiii care au rămas în grija mamei. În prezent, cazul se află pe masa instanței, iar magistrații așteaptă documentele solicitate de bărbat, care susține că nu are posibilitatea financiară de a contribui la creșterea minorilor.

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”Regina Întunericului” cere banii pentru pensia alimentară

Pe de altă parte, Gabriela Lucuțar continuă să fie o mamă devotată și o femeie puternică, administrând simultan afacerea care a adus cândva beneficii financiare considerabile atât ei, cât și fostului soț. Acuzațiile de neglijență și lipsă de implicare în viața de familie au fost printre motivele care au condus la această despărțire zgomotoasă.

De pe margine, fostul soț a lăsat să se înțeleagă printr-o postare publică faptul că relația cu propriii copii ar fi fost afectată după divorț: „Am o dilemă; nu știu dacă trebuia să sărbătoresc ieri ziua care marchează sfârșitul unui capitol important din viața mea sau trebuie să celebrez azi ziua de început a sfârșitului de capitol. Păcat că în ambele situații copiii mei nu se pot bucura alături de mine neînțelegând ce anume e de sărbătorit. Cine mă cunoaște știe despre ce vorbesc”.

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În ciuda acestor tensiuni, Gabriela Lucuțar rămâne hotărâtă să obțină sprijinul financiar necesar pentru creșterea copiilor săi. Aceasta consideră că fostul partener trebuie să își asume responsabilitatea de părinte, în special după ce amândoi au beneficiat de succesul afacerii pe care ea o administrează acum singură.

Decizia finală în acest caz urmează să fie luată de judecători în funcție de situația financiară prezentată de fostul soț.

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Sursă foto: Instagram

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