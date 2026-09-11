Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Generalul-locotenent în rezervă Dorin Ioniță, fost comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite, a fost găsit decedat vineri într-un imobil pe care îl deținea în localitatea Păulești, județul Prahova. Înaltul ofițer prezenta o rană prin împușcare în cap, iar lângă trupul neînsuflețit anchetatorii au descoperit un pistol deținut legal.

Căutat de poliție după alerta dată de soție

Descoperirea tragică a avut loc la câteva ore după ce soția generalului a alertat autoritățile cu privire la plecarea acestuia de la domiciliu cu o armă asupra sa. Polițiștii au declanșat imediat verificările pentru localizarea bărbatului și prevenirea oricărui pericol.

Reprezentanții IPJ Ilfov au detaliat momentul în care au fost sesizați despre dispariție. „În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol”, au transmis autoritățile, potrivit digi24.ro. Bărbatul de 61 de ani a fost găsit fără viață în dimineața următoare de către o rudă care nu mai reușise să ia legătura cu el.

Citeşte şi: Christian Sabbagh, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte: „Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă”

Citeşte şi: Metroul riscă să se oprească în septembrie 2026. Avertismentul sindicaliștilor dacă Ministerul Transporturilor nu plătește compensația

Citeşte şi: Raed Arafat, inculpat în dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD. Reacția șefului DSU: „Se pare că statul vrea bani de la stat”

Acuzații de agresiune și ordin de protecție emis cu o zi înainte

Evenimentul dramatic s-a petrecut pe fondul unor cercetări recente în care fusese atras fostul cadru militar. Cu doar o zi înainte de tragedie, pe 10 septembrie, pe numele generalului fusese emis un ordin de protecție provizoriu în urma unui apel la 112.

Polițiștii au confirmat că au intervenit în urma unei sesizări privind un act de violență. „La data de 10 septembrie a.c., în jurul orei 20:17, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Voluntari au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat”, au precizat reprezentanții IPJ Ilfov. Evaluarea de risc realizată la fața locului a indicat un pericol iminent pentru victima de 46 de ani, fiind dispusă măsura ca bărbatul să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de aceasta.

O carieră militară de elită în Armata Română

Dorin Ioniță a fost un înalt ofițer de carieră cu un parcurs profesional remarcabil. A participat la misiuni internaționale sub egida ONU în Republica Democratică Congo și a activat ca ofițer de legătură în cadrul Misiunii Iraqi Freedom.

În perioada 2017-2023 a condus Comandamentul Forțelor Întrunite, iar în 2019 a fost coordonatorul Paradei Militare Naționale de la București. Trecut în rezervă în iulie 2023, generalul fusese decorat de Administrația Prezidențială cu Ordinul Virtutea Militară.

Anchetatorii continuă cercetările sub supravegherea parchetului pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs decesul.

Foto – Libertatea

Urmărește-ne pe Google News