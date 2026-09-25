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Actrița, scriitoarea și cântăreața franceză Marina Vlady a murit joi, la vârsta de 88 de ani, a anunțat familia sa prin intermediul agenției AFP. Copiii artistei au transmis că mama lor s-a stins din viață liniștită, în propria casă, înconjurată de cei dragi și de animalele sale de companie, lăsând în urmă amintirea unei existențe bogate, lungi și pline de pasiuni.

Ascensiunea pe marile ecrane și consacrarea la Cannes

Născută în 1938 la Clichy, sub numele de Marina de Poliakoff-Baidaroff, într-o familie de artiști ruși, ea a devenit rapid una dintre cele mai hipnotizante prezențe ale cinematografiei franceze și italiene. Deși în copilărie își dorea să urmeze calea baletului, destinul a îndrumat-o spre actorie, domeniu în care s-au afirmat de altfel și surorile sale.

Debutul său timpuriu a marcat începutul unei cariere remarcabile. Descoperită la doar 16 ani în pelicula „Avant le déluge” de André Cayatte, Marina Vlady a captivat imediat atenția regizorilor și a publicului prin frumusețea sa senzuală și talentul dramatic. A reușit să abordeze cu o ușurință ieșită din comun atât roluri dramatice complexe, cât și comedii sau personaje negative.

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Recunoașterea internațională supremă a venit în anul 1963, când interpretarea sa din filmul „Le lit conjugal”, regizat de Marco Ferreri, i-a adus Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Cannes. Cariera sa a fost marcată de colaborări de prestigiu cu maeștri ai cinematografiei precum Jean-Luc Godard, Orson Welles sau Christian Jaque, apărând alături de nume legendare precum Marcello Mastroianni. Publicul din România își va aminti mereu de ea și pentru interpretarea memorabilă a Monei în ecranizarea din 1967 a piesei „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian. Începând cu anii 1990, artista s-a dedicat cu succes teatrului și carierei de scriitoare.

Patru căsătorii și o poveste de dragoste legendară

Viața personală a Marinei Vlady a fost la fel de intensă precum rolurile pe care le-a interpretat pe ecran. S-a căsătorit prima dată la 17 ani cu actorul și regizorul Robert Hossein, alături de care a jucat în numeroase filme și cu care a avut doi fii, Igor și Pierre. Ulterior, din mariajul cu Jean-Claude Brouillet a rezultat cel de-al treilea copil al ei.

Cea mai intensă etapă din viața sa sentimentală rămâne însă căsătoria cu Vladimir Vîsoțki, legendarul poet, actor și muzician rus. Povestea lor de dragoste a înfruntat barierele politice ale Războiului Rece și o distanță istovitoare între Paris și Moscova. Timp de un deceniu, Marina și-a compromis adesea cariera din Franța pentru a petrece mai mult timp în Uniunea Sovietică alături de el, în timp ce lupta lor de a fi împreună a inspirat multe dintre cele mai profunde creații ale artistului rus. După moartea lui Vîsoțki în 1980, actrița și-a refăcut viața alături de medicul Leon Schwartzenberg, rămânând împreună până la trecerea acestuia în neființă în 2003.

Pasiune mistuitoare la Buftea: Aventura care a distrus căsnicia Olgăi Tudorache

Marina Vlady a lucrat și la Studiourile Buftea în 1965, când regizorul Henri Colpi ecraniza pelicula „Mona, l’étoile sans nom”, o adaptare după piesa „Steaua fără nume” a lui Mihail Sebastian. Acolo l-a cunoscut pe carismaticul actor român Cristea Avram, care pe atunci era căsătorit cu marea actriță Olga Tudorache, alături de care avea și un fiu. Între Marina și Cristea s-a aprins o iubire fulgerătoare și mistuitoare, care avea să lase în urmă o adevărată dramă personală, potrivit OKMagazine.

Orbit de pasiune, actorul și-a părăsit familia și a fugit la Paris alături de Marina Vlady. Pentru Olga Tudorache, abandonul a fost o lovitură devastatoare: se spune că a albit peste noapte și nu a trecut niciodată cu adevărat peste această trădare. Cu toate acestea, povestea dintre Cristea și Marina s-a stins rapid în Franța, deși a fost suficientă pentru a grăbi sfârșitul celui de-al doilea mariaj al actriței. În ciuda sacrificiilor și a tragediei lăsate în urmă la București, numele actorului român a rămas aproape necunoscut în biografiile internaționale ale vedetei franceze.

Foto – Profimedia

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