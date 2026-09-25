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Maria, fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta, a fost sărbătorită cu ocazia împlinirii a 12 ani. Momentul special a fost marcat de revenirea surpriză a surorii sale, Irina, aflată la studii în străinătate.

Imagini rare cu Maria, fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta. Fetița a împlinit 12 ani

Maria, fiica adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta, a trăit un moment special când a împlinit 12 ani. Petrecerea aniversară organizată de familia sa a fost plină de bucurie, iar surpriza pregătită de sora ei mai mare, Irina, a făcut ca ziua să fie cu adevărat memorabilă.

Daciana Sârbu a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram câteva imagini din timpul evenimentului. Într-un cadru festiv, decorat cu baloane pastelate și un tort elegant, Maria, îmbrăcată într-o rochie albă, radiază de fericire alături de mama sa. Fotografiile, preluate de Libertatea, surprind perfect atmosfera călduroasă a zilei.

Însă cel mai emoționant moment al zilei a fost revederea dintre Maria și sora ei, Irina. Aflată la studii în străinătate, Irina a reușit să se întoarcă în România pentru a fi prezentă la această aniversare specială. Îmbrățișarea dintre cele două surori, surprinsă într-o fotografie publicată de Daciana, a fost însoțită de un mesaj emoționant: „Cea mai frumoasă surpriză de ziua ei. Vă iubesc, fetele mele!”.

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Victor Ponta: „Balanțele mele”

Victor Ponta, fost premier al României, nu a lipsit de la sărbătoare. El a distribuit pe rețelele sociale o imagine de colecție în care Maria apare alături de mama lui, comentând afectuos: „Balanțele mele”. Atât Maria, cât și mama politicianului, sunt născute sub semnul zodiacal al Balanței.

Deși Daciana Sârbu și Victor Ponta au decis să pună capăt mariajului lor în 2025, legătura lor cu copiii rămâne puternică. Într-un interviu acordat emisiunii „Viața fără filtru”, Victor Ponta a vorbit deschis despre divorț și relația cu familia sa. „Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune!”, a declarat el, adăugând că vrea ca toate femeile din lume, în special fiicele sale, să fie fericite.

În același interviu, Ponta a oferit detalii despre copiii săi. „Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică.”

Victor Ponta a vorbit și despre Maria, care „descoperă lumea la 11 ani (n.r. – acum 12). Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei!”.

Foto: Instagram

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