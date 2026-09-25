Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Băsescu, are o nouă iubită. Cum au fost surprinși împreună

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Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Băsescu, și-a găsit din nou liniștea pe plan sentimental. El s-a afișat alături de noua lui parteneră la un eveniment. După ce s-a despărțit de fostă parteneră, Syda a fost surprins în ipostaze tandre alături de noua parteneră.

Bogdan Ionescu are o nouă parteneră

Afaceristul pare să își fi găsit liniștea alături de o nouă femeie, cu care s-a și afișat recent, semn că relația lor este una apropiată.

Bogdan Ionescu a fost căsătorit cu Elena Băsescu timp de câțiva ani, iar din căsătoria lor au rezultat doi copii: Sofia Anais și Traian Jr. Deși au ales să se despartă, cei doi au păstrat o relație apropiată și decentă de dragul celor doi copii.

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Până la începutul acestui an, Bogdan Ionescu forma un cuplu cu Raluca Paraschiv, un make up artist cunoscut. Cei doi apăruseră împreună la nunta Mariei Constantin și a lui Robert Stoica.

Acum, cei doi s-au despărțit, iar afaceristul pare să își fi găsit liniștea alături de o altă femeie. Cei doi au fost împreună la un botez, unde au fost apropiați și nu au lăsat niciun dubiu cu privire la relația lor. Ambii s-au îmbrăcat elegant și au ales ținute care s-au completat, iar mai târziu au dansat împreună.

Bogdan Ionescu are doi copii cu Elena Băsescu

Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au fost căsătoriți timp de patru ani, iar povestea lor s-a încheiat în 2016. Cei doi au rămas în relații bune de dragul Sofiei Anais și a lui Traian Junior. Ambii copii au rămas în grija mamei lor, după ce părinții s-au despărțit.

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Bogdan Ionescu a vorbit despre faptul că va continua să fie un tată prezent în viața celor doi copii și va continua să păstreze o relație bună cu Elena Băsescu de dragul micuților.

„Relația pe care am cu Elena e extraordinară. Amândoi avem aceleași priorități și anume copiii pe care îi avem împreună: Sofia Anais și Traian Jr. Ne înțelegem de minune și la program, pe lângă miercurile și cele două weekenduri pe lună, pe care le stau cu copiii, se mai adaugă și vacanțele și mini-vacanțele acestora, perioade pe care le stabilesc tot cu Elena, în funcție de activitățile celor mici, cum ar fi înot, schi, balet”, a spus Bogdan Ionescu.

Ulterior, Bogdan Ionescu și-a refăcut viața alături de Sheila, cei doi căsătorindu-se în 2020.

Apoi, doi ani mai târziu, Bogdan a devenit din nou tatăl unei fetițe. Relația s-a încheiat la scurt timp și cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

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