Prințesa Alexandra de Hanovra, nepoata legendarei actrițe Grace Kelly, s-a logodit cu Ben-Sylvester Strautmann

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Familia regală din Monaco este din nou în centrul atenției internaționale după ce prințesa Alexandra de Hanovra, în vârstă de 27 de ani, a anunțat oficial că se pregătește de nuntă. Nepoata legendarei actrițe Grace Kelly i-a spus un „da” hotărât partenerului ei de lungă durată, Ben-Sylvester Strautmann, marpând momentul printr-o postare emoționantă care a strâns rapid mii de aprecieri și felicitări din întreaga lume.

O veste mult așteptată și o bijuterie spectaculoasă

Tânăra prințesă a ales data de 11 septembrie pentru a împărtăși bucuria cu susținătorii ei de pe rețelele sociale. Alături de o fotografie în care apare zâmbitoare lângă viitorul ei soț, Alexandra a lăsat la vedere un inel de logodnă impresionant. Mesajul scris de ea a fost scurt și sugestiv: „Subiect de căsătorie”.

Bijuteria purtată de prințesă are o poveste specială. Inelul a fost creat de casa de bijuterii Antinori di Sanpietro și a fost ales personal de logodnic. Piesa este evaluată la aproximativ 203.000 de dolari și are în centru un diamant galben de 4,8 carate, încadrat de două diamante mai mici tăiate în formă triunghiulară, totul fiind montat elegant în aur galben și alb de 18 karate.

Val de felicitări din partea personalităților internaționale

Reacțiile din partea prietenilor și a familiei nu au întârziat să apară în mediul online. Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, i-a transmis un mesaj plin de căldură: „Aah, felicitări!”.

La rândul ei, Alexandra Leclerc, soția pilotului de Formula 1 Charles Leclerc, și-a exprimat entuziasmul scriind: „Felicitări!”. Printre cei care au lăsat mesaje de susținere s-au numărat și cântăreața Laufey, dar și Camille Gottlieb, verișoara primară a viitoarei mirese.

O prezență discretă cu origini distinse

Alexandra este fiica prințesei Caroline de Monaco și a prințului Ernst August de Hanovra. Ea ocupă locul al 13-lea în linia de succesiune la tronul princiar din Monaco, fiind nepoata actualului suveran, prințul Albert al II-lea. Titlul său princiar provine din linia paternă, tatăl său fiind un descendent direct al regelui George al III-lea al Marii Britanii și Irlandei.

Născută în Austria și crescută în Monaco, Alexandra a reprezentat principatul la competițiile de patinaj artistic pentru juniori, participând inclusiv la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2015.

Relația ei cu Ben-Sylvester Strautmann, un tânăr născut în Germania și crescut în Monaco, a început în anul 2016. Cei doi și-au confirmat legătura un an mai târziu, în 2017. De atunci, cuplul a fost o prezență constantă și elegantă la evenimentele oficiale ale casei regale, cum ar fi Marele Premiu de Formula 1, Balul Trandafirilor sau evenimentele olimpice internaționale.

Foto – Instagram

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