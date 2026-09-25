Puya reacționează după ce a fost acuzat că merge haotic pe bicicletă prin București: „Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea”

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Puya reacționează după ce a fost filmat în trafic în timp ce pedala haotic prin București, potrivit persoanei care l-a filmat. Artistul acuză șoferul că a exagerat pentru a câștiga vizualizări online și îl felicită ironic pentru talentul său actoricesc.

Puya reacționează după ce a fost acuzat că merge haotic cu bicicleta prin București

Puya se află în centrul atenției după ce un șofer l-a filmat în timp ce se deplasa cu bicicleta prin București, acuzându-l că ar fi circulat haotic. Reacția acestuia nu a întârziat să apară, iar răspunsul său, postat pe Instagram, a adus lumină asupra incidentului care a stârnit valuri de comentarii online.

„Am văzut, în ultimul timp, că vă preocupă siguranța mea și cum merg eu cu bicicleta prin București, că merg haotic. Omul a vrut neapărat să-și facă un filmuleț, a accelerat până în punctul în care să intre în ăla din față. Oamenii stăteau la stop, normal că a accelerat ca să poată să țipe pe geam la mine. Adevărul este că și-a făcut vizualizările și a făcut filmulețul, dar mi se pare aiurea că deranjez și când merg cu bicicleta”, a declarat Puya.

Mai mult, artistul susține că șoferul care l-a filmat ar fi un vlogger care a încercat să creeze un moment dramatic pentru a atrage atenția urmăritorilor săi. „Nu-mi dădeam seama de ce dramatizezi așa lucrurile. Nu îmi dădeam seama că ești vlogger, ieșiseși jumătate pe geam să urli acolo că mă omori. Se vedea clar că nu aveai cum să înaintezi din moment ce toată lumea stătea la stop, dar acum mi-am dat seama că ești un actor bun, ai jucat bine, felicitări”, a adăugat Puya în aceeași postare.

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Puya, pasiune nouă pe lângă muzică

Pe lângă cariera sa muzicală, Puya a surprins recent cu o nouă pasiune: construcția și amenajarea caselor. Artistul, cunoscut pentru hiturile sale care au marcat generații, și-a descoperit un nou hobby care, spune el, i-a devenit o adevărată obsesie. Acesta a investit în mai multe proprietăți pe malul mării, unde și-a petrecut timpul amenajând și construind căsuțe care reflectă stilul său personal.

„Cred că sunt obsedat de căsuțe. Am făcut-o pe aceasta, am luat și una mai mică pentru copii și acum am luat-o și pe asta. Ceva nu e în regulă cu mine”, a glumit artistul într-o postare pe rețelele sociale. În imaginile distribuite, Puya și-a prezentat noile achiziții, inclusiv o căsuță special creată pentru fiicele sale. Locuințele sunt cochete, având două dormitoare, o baie și o bucătărie deschisă care poate fi folosită și ca living.

Foto: Instagram; TikTok

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