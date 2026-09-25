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Momente extrem de tensionate în „Casa iubirii” de la Kanal D după ce au apărut suspiciuni că doi dintre concurenți ar fi încălcat regulamentul show-ului. Andreea Mantea le-a cerut explicații directe Andrei și lui Ahmed cu privire la interacțiunile lor de pe rețelele de socializare, încercând să afle dacă aceștia au folosit trucuri pe Instagram pentru a comunica în afara emisiunii.

Trucul de pe Instagram și explicațiile oferite de concurenți

Suspiciunile au apărut în momentul în care s-a aflat că Ahmed a adăugat-o pe Andra în lista sa de „close friends” de pe Instagram, o secțiune privată unde posta imagini cu locațiile în care se afla. Prezentatoarea emisiunii le-a atras imediat atenția celor doi că folosirea unor astfel de metode pentru a transmite mesaje sau pentru a fi la curent cu activitatea celuilalt este interzisă în cadrul competiției.

Andreea Mantea a intervenit ferm și le-a reamintit regulile: „Am stabilit cât se poate de clar. Nu aveți voie să faceți asta. Să faceți acest artificiu nu aveți voie.”

Ahmed a recunoscut că a adăugat-o pe Andra în acea listă, însă a susținut că nu a realizat că face o greșeală: „Eu recunosc că am pus. Mai puneam poze de unde sunt, am pus că nu știam că am voie. O am pe Andra la ‘close friends’.”

La rândul ei, Andra a confirmat situația, dar a insistat asupra faptului că nu a purtat nicio conversație privată cu Ahmed. „Nu știam. Nu am vorbit cu Ahmed. L-am avut. Nu știu dacă îl mai am, dar l-am avut. Eu știam că nu avem voie să vorbim, nu să nu pun o poză la close friends”, a explicat tânăra.

Pentru a elimina orice îndoială, Andreea Mantea a întrebat-o direct pe concurentă: „Te întrebe o singură dată, ați vorbit? Ai șters?”. Andra a negat categoric: „Nu! Nu am vorbit.” În urma verificărilor, s-a dovedit că între cei doi nu au existat conversații sau mesaje ascunse.

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Dispută acidă între Ahmed și Emanuel

Tensiunile legate de regulament s-au mutat rapid între băieți, degenerând într-o dispută aprinsă între Ahmed și Emanuel. Ahmed l-a acuzat pe colegul său de emisiune că dă credibilitate unor informații nefondate: „Dacă unii vorbesc lucruri nefondate și tu le crezi înseamnă că ai 36 de ani degeaba.”

Emanuel a replicat imediat, susținând că părerea lui despre Ahmed este formată în urma experiențelor din afara show-ului: „Am 36 de ani și te cunosc în afară… când fetele alea spun chestii despre tine și eu am aceeași părere, se potrivesc niște lucruri.”

Schimbul de replici a continuat când Ahmed a încercat să se apere, spunând: „Și eu când văd niște clipuri cu lucruri pe care eu le consider grave și nu se fac…”. Emanuel a profitat de ocazie și l-a taxat gramatical pe colegul său: „’Nu se face’. Faultezi limba română.”

Izbucnirea Andrei și apelul la oprirea conflictului

Văzând că disputa dintre cei doi băieți scapă de sub control și creează o atmosferă din ce în ce mai grea în platou, Andra a intervenit decisiv. Afectată de certurile din jur, concurenta le-a cerut celor doi să încheie scandalul, explicând că această situație le dăunează tuturor.

Copleșită de tensiunea acumulată, Andra a izbucnit și le-a cerut ferm să schimbe subiectul: „Prin conflictul nostru voi dați în noi două. Serios, opriți-vă și schimbați subiectul! Ahmed, te rog, oprește-te!”.

Foto – captură Youtube

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