Andreea Popescu ar vrea să reia injecțiile pentru slăbit, după ce a renunțat de 4 luni la ele: „Am reușit să mă mențin, nu știu cum”

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Andreea Popescu a vorbit deschis despre faptul că a apelat la injecțiile pentru slăbit. Ea a urmat tratamentul mai bine de un an și a renunțat la el în urmă cu patru luni, după ce a ajuns la greutatea dorită. Vedeta spune că ar relua tratamentul, însă motivul nu are legătură cu greutatea.

Andreea Popescu ar vrea să reia tratamentul cu Mounjaro

După ce a slăbit spectaculos, Andreea Popescu a vorbit despre faptul că a reușit să se mențină la aceeași greutate, deși a renunțat la injecțiile cu Mounjaro.

Timp de un an și câteva luni a folosit tratamentul pentru a ajunge la forma care dorește. Acum, la patru luni după ce l-a încheiat, vedeta spune că ar vrea să reia tratamentul, însă nu pentru a slăbi.

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Andreea Popescu a spus că a reușit să ași mențină greutatea pe parcursul a celor patru luni, însă acum ia în calcul să își readministreze injecțiile. Tratamentul cu Mounjaro a devenit foarte popular pentru controlul greutății, însă autoritățile europene spun că acesta trebuie administrat psub supraveghere medicală.

Vedeta spune că perioada de pauză nu i-a afectat greutatea, însă se confruntă cu rezistența la insulină și a menționat că are diagnosticul de tiroidită Hashimoto.

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„Cred că fac patru luni de când nu-l mai iau. Am reușit să mă mențin, nu știu cum, nu mă întrebați. Asta pentru că am făcut tratamentul un an și vreo două-trei luni, cam așa. L-aș reîncepe, dar nu pentru slăbit, ci pentru rezistența mea la insulină. Eu am boala autoimună Hashimoto și de asta m-aș reapuca’, a mărturisit Andreea Popescu pe rețelele de socializare.

Cât s-a îngrășat Andreea Popescu după ce a renunțat la Mounjaro

Fosta dansatoare a explicat că a existat o perioadă în care se îngrășase două kilograme după injecțiile cu Mounjaro, însă chiar și așa, nu a considerat că este cazul să reia injecțiile.

Ea a slăbit fără să reia tratamentul și acum este mulțumită cu kilogramele pe care le are.

„Nu mai sunt pe injecții de trei luni de zile și atât, m-am menținut. M-am îngrășat la un moment dat două kilograme, le-am dat jos, dar așa, natural, organic, nimic forțat. Acum am 52 de kilograme’, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.

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