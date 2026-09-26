Andreea Esca, dezvăluiri despre carieră și familie. Ce relația are în prezent cu cei doi copii: „Le mai cer sfaturi” / Exclusiv

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Andreea Esca rămâne una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe din televiziunea românească, însă dincolo de pupitrul Știrilor Pro TV, jurnalista își dedică tot mai mult timp proiectelor culturale și familiei. În această vară, unul dintre cele mai importante proiecte ale sale a fost A lu’ Escana, hubul cultural pe care l-a creat în Porumbacu de Sus, satul bunicului său. Spectacole de teatru, muzică și film au transformat locul într-un punct de întâlnire pentru localnici, dar și pentru oameni veniți din alte orașe.

Andreea Esca, dezvăluiri despre carieră și familie

Într-un interviu sincer, Andreea Esca ne-a povestit despre provocările și satisfacțiile din spatele acestui proiect, despre emoțiile pe care încă le are după atâția ani de televiziune, dar și despre relația pe care o are astăzi cu cei doi copii ai săi, Alexia și Aris. Vedeta PRO TV a vorbit și despre felul în care reușește să se mobilizeze chiar și în zilele mai puțin bune, despre sfaturile pe care le primește de la copiii săi și despre planurile pentru perioada următoare.

Bună, Andreea! Care este una dintre cele mai frumoase amintiri cu care ai rămas după această vară?

Am fost foarte fericită că am reușit în această vară să aduc foarte multe spectacole la A lu’ Escana, acest hub cultural pe care l-am deschis în Porumbacu de Sus, unde vă aștept cu drag. Și extrem de mândră că am reușit să dezvoltăm așa ceva în satul bunicului meu.

„Am învățat că, dacă faci lucruri frumoase, de calitate, importante și care să fie, cum să zic, aproape de sufletele oamenilor, ele merg de la sine”

Ce lecție importantă ai învățat datorită acestui proiect?

Am învățat că, dacă faci lucruri frumoase, de calitate, importante și care să fie, cum să zic, aproape de sufletele oamenilor, ele merg de la sine.

Și, ca o provocare, ce ai întâmpinat?

Tot acest hub a fost provocarea pentru această vară, într-adevăr. Este foarte multă muncă, așa cum e în spatele oricărui proiect care, în final, arată extraordinar. Este foarte multă muncă, este greu de manageriat ceva care este la distanță, așa încât tot timpul a fost un dus-întors către Porumbacu, dar, până la urmă, satisfacția de a vedea, de exemplu, sătenii care se îmbracă frumos și vin la spectacole, la fiecare spectacol, indiferent de ce spectacol este, fie că e muzică, fie că e teatru, fie că e film, și când îi văd cum se aranjează ei și vin și că se întâmplă ceva frumos la ei în sat, mi se pare minunat.

Și faptul că vin oameni din diferite orașe, special pentru acele spectacole și pentru a sta pur și simplu în grădină, la poalele Negoiului, cum să zic, merită orice efort.

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Cum se mobilizează în zilele în care nu se simte bine

După atâția ani de televiziune, mai ai emoții?

Sigur că am emoții. Depinde de zi, depinde de subiect, depinde de… Nu știu, dacă am de făcut un interviu cu cineva important… Da, sigur că am emoții, da.

Cum reușești să te mobilizezi în zilele în care nu ești atât de veselă și energică în fața camerei?

Așa am fost educată: să mă mobilizez orice-ar fi. Am știut de la bun început că, dacă-mi aleg această profesie, trebuie să mă mobilizez orice-ar fi. Ca și cum ai fi un actor și ai o piesă într-o seară de jucat și nu-i interesează pe cei care au luat bilet dacă, în ziua respectivă, ție ți-a mers bine sau nu, tu trebuie să-ți faci rolul perfect, pentru că ei au cumpărat bilet să vadă piesa în cea mai bună formă.

Ce relație are în prezent cu cei doi copii, Alexia și Aris

Copiii tăi sunt mari acum. Cum ai descrie relația ta cu ei în prezent?

Avem o relație foarte bună, cred că suntem niște adulți care se înțeleg foarte bine. Sunt foarte mândră de ei, că sunt pasionați de ceea ce fac, că sunt muncitori, că sunt înțelepți, că au simțul umorului, că sunt prietenoși, că vorbesc frumos cu oamenii, lucruri despre care cred că v-ar vorbi orice părinte. Sunt chiar foarte, foarte mulțumită și foarte mândră de unde sunt ei în acest moment.

Le ceri vreodată sfaturi în legătură cu ce faci?

Sigur, le mai cer sfaturi. Da, dacă e vorba poate de ceva, nu știu, în care ei au mai mult know-how, cum ar fi, nu știu, rețele sociale sau fotografii sau nu știu… Îi mai întreb, dar… Cred că, în egală măsură, mă întreabă și ei pe mine.

Ce planuri mai ai pentru restul anului?

Nu știu. Eu nu reușesc să-mi fac planul mai mult de două săptămâni de acum încolo. Mai sunt câteva activități importante de la Porumbacu, pentru că aceasta a fost principala preocupare din această vară. Începe, uite, grila nouă la Pro TV și abia aștept să văd cum arată noile emisiuni. Și cam atât. Nu sunt o persoană care își face planuri pe termen lung. N-am fost niciodată.

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