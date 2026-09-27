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Romanița Iovan, detalii rare despre viața cu Iulian Gogan. „Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi!” Care este secretul relației lor

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Romanița Iovan și Iulian Gogan formează unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri din spațiul public românesc. Deși la început mulți nu le-au dat șanse din cauza diferenței de vârstă de 12 ani, cei doi sunt logodiți de 16 ani și au demonstrat că respectul, încrederea și liniștea sunt elementele esențiale care mențin o legătură puternică în timp.

„Relația nu se construiește pentru cei din jur”

Discreția și încrederea reciprocă le-au ghidat pașii încă de la începutul poveștii de iubire. Romanița Iovan a mărturisit că speculațiile celor din jur nu au reușit niciodată să zdruncine ceea ce au construit împreună, alegând să își trăiască viața departe de presiunea părerilor exterioare.

„Am învățat că oamenii din afară vor avea întotdeauna păreri, însă singurii care cunosc cu adevărat o relație sunt cei doi care o trăiesc. Și acum există comentarii legate de diferența de vârstă dintre noi, dar nu am simțit niciodată nevoia să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne-am văzut de viața noastră”, a declarat Romanița Iovan, într-un interviu pentru Viva.ro.

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Creatoarea de modă consideră că o legătură durabilă necesită mai mult decât pasiunea de la început: „O relație rezistă atunci când există respect reciproc, încredere, comunicare și admirație. Iubirea este esențială, dar ea trebuie susținută de toate aceste lucruri. În plus, este foarte important să îi oferi celuilalt libertatea de a fi el însuși și să nu încerci să îl schimbi. Nu am construit relația pe aparențe sau pe presiunea celor din jur, ci pe liniștea pe care ne-o oferim unul altuia.”

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Ritualurile romantice care mențin flacăra aprinsă

În ciuda trecerii anilor, cei doi parteneri continuă să se surprindă reciproc și să păstreze intacte mici obiceiuri zilnice care le întăresc conexiunea. Atenția la detalii și momentele dedicate exclusiv cuplului au rămase prioritare în viața lor de zi cu zi.

„Vorbim despre acele gesturi mici, care spun foarte multe. O cafea pregătită dimineața, o întrebare sinceră despre cum ți-a fost ziua, un zâmbet într-un moment tensionat sau faptul că știe, fără să spun, când am nevoie de liniște. Aceste lucruri au o valoare uriașă”, a explicat creatoarea de modă.

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Romanița Iovan a dezvăluit și câteva dintre amintirile speciale care le păstrează romantismul viu: „Avem și ritualurile noastre, pe care le-am păstrat încă de la început. Ne place să dansăm în casă, să ne plimbăm, să ne facem timp pentru conversații, fără telefoane și alte distrageri. Una dintre surprizele romantice a fost să găsesc casa plină de flori într-o zi de naștere, dar îmi amintesc cu drag și de un weekend romantic la Veneția, Londra…”.

 

Cum depășesc neînțelegerile și ce rol joacă gelozia

Ca în orice cuplu, momentele în care opiniile nu coincid fac parte din viața obișnuită, însă maturitatea le-a permis celor doi să treacă peste tensiuni fără a lăsa orgoliul să dăuneze legăturii lor. Romanița Iovan explică faptul că diferențele de personalitate sunt absolut firești și că adevărata miză a unei dispute nu este victoria unuia dintre parteneri, ci protejarea relației în sine.

Atunci când apar contradicții, Iulian Gogan joacă un rol decisiv în aplanarea discuțiilor. Datorită firii sale echilibrate și calde, acesta reușește să detensioneze atmosfera, ajutând-o și pe creatoare să abordeze situațiile dificile cu mai multă relaxare. Pentru vedetă, maturitatea într-un cuplu înseamnă în primul rând capacitatea de a asculta, de a ști când să taci și de a face primul pas spre împăcare.

În privința geloziei, Romanița mărturisește că această stare s-a resimțit vag doar la începutul poveștii lor de dragoste, dispărând definitiv pe măsură ce au construit o bază solidă de transparență și respect reciproc. Aceasta consideră că gelozia este alimentată exclusiv de nesiguranță, în timp ce libertatea oferită partenerului, spațiul personal și susținerea în activitatea profesională nu fac decât să le consolideze legătura, încrederea fiind cea mai înaltă formă de iubire.

Foto – Facebook

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