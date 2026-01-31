Cine este și cum arată soția lui Marian Godină. Georgiana este mai mică cu 7 ani decât partenerul său

Georgiana, soția lui Marian Godină, este o prezență extrem de discretă. Ea nu este persoană publică și nici nu este foarte activă în mediul online. Iată cine este și cum arată soția lui Marian Godină.

Cine este soția lui Marian Godină și cum arată

Georgiana este soția celui mai faimos polițist din România, însă cu toate acestea, puțini sunt cei care știu cum arată. Ea este cu 7 ani mai tânără decât soțul ei. Georgiana are 32 de ani și în 2022 a devenit mamă pentru prima oară și i-a oferit soțului său o fetiță pe care au botezat-o Măriuca. Doi ani mai târziu, în 2024, Georgiana și Marian și-au întâmpinat pe lume cea de-a doua fetiță, pe care au numit-o Irina.

Marian Godină a vorbit adesea despre partenera lui și despre felul în care familia lui îl împlinește. În plus, acesta vorbește deschis despre soția lui și, din când în când, mai face deliciul urmăritorilor cu câte o fotografie în care apare alături de Georgiana.

Cei doi s-au căsătorit în 2018 în Scheii Brașovului și i-au avut ca nași pe Traian Berbeceanu, fost prefect al Capitalei și fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia, și Gabriela, soția lui.

„Acum sunt în concediu pentru creșterea copilului. Nu m-am retras din poliție, nici vorbă! Georgiana nu muncește nici ea. Mai lucrează de acasă, pentru că are un magazin de cărucioare online, cam atât, dar dânsa se ocupă mai mult de copil”, a declarat Marian Godină, în urmă cu câțiva ani.

Georgiana a vorbit în repetate rânduri despre faptul că soțul ei și-a luat rolul de tată foarte în serios, însă ambii sunt părinți relaxați.

”Marian are grijă de ea, îi schimbă scutecul, îi face băiță. Este un tătic grijuliu. Suntem doi părinți relaxați. Avem grijă de ea, dar nu încercăm să fim super protectivi”, a spus Georgiana.

Acum, Georgiana se ocupă de pagina de Facebook a soțului ei, care este plecat la Survivor.

Marian Godină a intra în competiția Survivor România 2026, însă el nu era străin de televiziune. A fost prezent pe scena emisiunii iUmor, unde avut câteva episoade de roast în 2023 și 2024.

Ulterior, a apărut și în emisiunea La bine și la roast, într-o ediție dedicată lui Răzvan Raț, difuzată în 2025.

Odată cu plecarea la Survivor, polițistul a lăsat un mesaj în care explică faptul că a solicitat încetarea concediului pentru creștere a copilului, pentru că i s-a părut imoral să primească bani cât timp este plecat departe de copil, la emisiunea-concurs. Așadar, el a decis să intre în concediu fără plată.

Cu ce se ocupă Georgiana

Mulți s-au întrebat cine este și cum arată soția lui Marian Godină. Georgiana are un magazin online, care a avut un real succes în urmă cu câțiva ani. Polițistul a vorbit despre faptul că soția lui a reușit performanțe mari cu afacerea pe care o deține.

”Mi-am dat seama de asta acum, spre seară, când am aflat că de ieri până azi s-au vândut 42 de cărucioare, iar la fiecare cărucior vândut Georgiana are un profit de aproximativ 400 de lei. Nu am fost în stare să calculez cât fac 400×42.

Deși mie nu mi se pare și mă așteptam la vânzări mai mari, colaboratorii i-au spus soției mele că e un succes enorm și că, din experiența lor în marketing, acesta se datorează în special persoanelor care au comentat negativ la postare, păstrând-o astfel în vizorul publicului. Dacă o fi așa, țin să le mulțumesc pentru asta! Mulțumesc!”, scria Godină pe Facebook, în urmă cu câțiva ani.

