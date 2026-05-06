Marian Godină, mesaj plin de sarcasm după demiterea Guvernului Bolojan: „Cum să susțin pe unul care mi-a tăiat 900 de lei din indemnizație? Acum vom avea benzină la 1 leu”

Recent întors de la Survivor, Marian Godină a reacționat după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis. Polițistul a vorbit despre decizia politică din România care a aruncat țara în criză. Iată ce mesaj sarcastic a transmis fostul concurent Survivor.

Marian Godină, mesaj după demiterea Guvernului

Marian Godină a primit un mesaj în care cineva l-a întrebat cum de nu s-a activat astfel încât să își arate susținerea față de Ilie Bolojan.

Polițistul a transmis, ironic, faptul că Ilie Bolojan este cel care i-a tăiat 900 de lei din indemnizație și care a luat și alte măsuri complet nepopulare.

El a transmis sarcastic faptul că abia acum este fericit pentru că va primi „ânapoi” cei 900 de lei. Godină a făcut referire la celebra sintagmă „turul doi înapoi”, pe care susținătorii lui Călin Georgescu o repetau, adesea scriind greșit cuvântul înapoi.

„Comenta cineva zeflemitor la adresa mea, întrebându-mă cum de nu «m-au activat ăștia», astfel încât să-mi arăt susținerea față de Bolojan. O să răspund aici, ca să vadă și alți curioși. Cum să susțin eu pe unul care mi-a tăiat 900 de lei din indemnizație?

Care voia să îmi mărească vârsta de pensionare, de urma să ies la pensie ca toți ceilalți, poate la fel ca cel care m-a întrebat. Mi-a crescut și impozitul pentru casă, a crescut și TVA.

Eu abia acum sunt fericit, pentru că acum voi primi «ânapoi» cei 900 de lei, vârsta de pensionare va rămâne la fel, va scădea și TVA-ul. Și, dacă vom fi noi împreună și toți cu Dumnezeu, vom avea și benzină la 1 leu pe litru. Spor la cafeluța cu lapte și miere”, a fost mesajul scris pe Facebook de către fostul concurent de la Survivor.

Mesaje de susținere

Marian Godină a revenit pe Facebook, iar fanii s-au bucurat de umorul lui. Mai mulți utilizatori i-au dat mesaje de apreciere, iar postarea s-a viralizat rapid.

„Îți dai seama că mulți nu vor înțelege ironia”, „M-am speriat, am crezut că orezul ți-a afectat creierul, era să te blochez”, „Ân sfîrșit ai luato pe drumul cel bun”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit Marian Godină la postare.

Totuși, nu toată lumea a fost de acord cu polițistul.

Un utilizator i-a transmis critici și i-a spus că majoritatea personajelor virale din România sunt negative.

„Majoritatea «personajelor virale» din România sunt negative! Tu ești unul din ei! Nu ai învățat niciodată ceva de bine pe ceilalți! Niciodată! În afară de susținerea sistemului și a miștoului față de alții care nu votează ca tine… conținutul tău este zero”, i-a scris utilizatorul.

