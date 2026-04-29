Marian Godină, complet transformat după Survivor. Cum s-a afișat pe internet

Marian Godină s-a întors acasă de la filmările pentru Survivor România 2026. El a ajuns acasă la soția lui și s-a bucurat de revederea cu întreaga familie. Polițistul a postat o fotografie în care se vede cât de mult s-a schimbat în cadrul competiției.

Marian Godină, transformare spectaculoasă după Survivor

Marian Godină a venit de al Survivor complet schimbat. Polițistul a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online fotografii cu momentul în care a plecat în Republica Dominicană și momentul în care s-a întors.

Îmbrăcat în aceleași haine, Godină ester vizibil schimbat. De la kilogramele în minus și forma fizică mai definită, până la barba care i-a crescut, la fel și părul de pe cap.

Polițistul a afișat o silueta mai zveltă, iar pe corpul său se văd kilogramele în minus, semn că viața din junglă nu a fost deloc ușoară pentru el, iar probele i-au pus la încercare forma fizică.

Cât a slăbit Godină la Survivor

Marian Godină a participat la Survivor România 2026, iar la întoarcere, și-a urmărind fanii. Cât a stat în junglă, el a slăbit 19 kilograme.

De la lipsa mâncării, până la condițiile grele de trai și efortul fizic constant, toate și-au pus amprenta pe fizicul polițistului. El a publicat și o imagine în care apare la bustul gol și în care a dezvăluit cât a slăbit.

„19 kilograme în minus”, a scris concurentul Survivor lângă fotografie.

El a petrecut pe insulă și o perioadă în Exil, o experiență foarte dificilă. Polițistul a dezvăluit că experiența Survivor a fost dificilă și din punct de vedere psihic, nu doar fizic.

„În momentul în care m-am băgat în pat am simțit ceea ce cred că oamenii numesc un atac de panică. Nu știu dacă chiar a fost așa ceva, dar a fost un sentiment pe care până acum nu l-am mai simțit. Am simțit că mă strânge totul în jur, simțeam să fug, să zic cuiva că vreau să plec de aici cât mai repede. Moment în care am ales să fac ceva ce n-am făcut cred că de când eram copil, m-am rugat. Pentru mine a fost un sentiment de liniște totală, lucru care m-a calmat și am reușit să adorm”, a mărturisit Marian Godină citat de Libertatea.

Survivor este un reality show care a debutat cu 24 de concurenți, împărțiți în două triburi: Faimoși și Războinici. Pe parcurs, șapte alți concurenți li s-au alături, iar pentru 14 participanți a avut loc etapa Unificării.

