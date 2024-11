Marian Godină a devenit tată din nou. Imaginea cu micuța Irina i-a emoționat pe fani. „Bine a venit!”

Marian Godină și soția lui, Georgiana, au devenit părinți pentru a doua oară. În vârstă de 38 de ani, polițistul influencer a publicat pe rețelele de socializare o primă fotografie cu cel de-al doilea copil.

Mihai Godină este tată de fete

Georgiana, soția lui Marian Godină, a adus pe lume o fetiță frumoasă și sănătoasă. Cei doi mai au o fată, pe nume Maria.

„Fetița noastră, Irina”, a scris Marian Godină pe conturile sociale, în dreptul fotografiei cu micuța.

Urmăritorii săi din mediul online i-au transmis o mulțime de mesaje frumoase și felicitări când au văzut emoționanta fotografie.

„Felicitări și recuperare rapidă Georgianei! Să vă trăiască sănătoasă!”

„Bine a venit! Să vă aducă bucurii și împliniri! Sănătate mamei și refacere ușoară!”

„Felicitări! Sănătate maximă la toată familia!”

„Felicitari, Marian , multă sănătate și recuperare ușoară mămicii. Tu două fete, eu doi baieti, hai să ne auzim peste vreo 25 de ani, poate ne încuscrim” – sunt câteva dintre mesajele fanilor.

Mihai Godină: „Îmi amintesc că la prima sarcină a Georgianei nu am simțit absolut nimic”

Marian Godină a a nunțat că familia lui se mărește printr-un mesaj emoționant postat în mediul online.

„Îmi amintesc că la prima sarcină a Georgianei nu am simțit absolut nimic, ba chiar eram panicat că nu îmi voi iubi propriul copil. Singura emoție pe care o aveam era ca fetița să nu aibă nasul meu. Vedeam tot felul de poze pe net cu tați sărutând burtica mămicii, burtică desenată cu ochi și gură și mă gândeam că fie acolo e regie pură, fie sunt eu defect. Celor cărora le povesteam asta îmi spuneau că probabil simt așa din cauză că eu îmi dorisem băiat și avea să fie fetiță.

Nici poveste, niciodată nu îmi dorisem să fie băiat sau fată, nici măcar la asta nu mă gândisem. Totul s-a schimbat însă din momentul în care mi-am ținut fetița pentru prima dată în brațe. De atunci m-am îndrăgostit de ea iremediabil și am simțit toate emoțiile care au lipsit pe parcursul sarcinii.

Am simțit până și bucuria că nu-mi seamănă la nas. A nu se înțelege că nu am empatizat cu Georgiana, am fost lângă ea pe tot parcursul sarcinii, dar probabil că am ținut atât de ascunse emoțiile, încât am crezut că nu le am pe bune. Acum, când Georgiana mai are puțin și naște cea de-a doua fetiță a noastră, simt exact la fel ca la prima sarcină. Adică nimic.

Ba simt din nou emoția legată de nas, dar în rest nimic. Cel mai probabil o să mă năpădească din nou milioane de emoții când o voi ține în brațe. Doar că acum, spre deosebire de prima oară, aștept cu nerăbdare momentul în care mă voi îndrăgosti din nou de un pui de om care îmi va țintui privirea când îl voi ține pentru prima dată în brațe. Și dacă prima dată am stat în cumpănă dacă să asist sau nu la naștere, acum sunt convins că voi fi prezent în sala de nașteri”, scria Marian Godină, pe Facebook.

