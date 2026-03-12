Soția lui Marian Godină, anunț despre plecarea lui la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana

Marian Godină a plecat de câteva săptămâni la Survivor, iar Georgiana, soția lui, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Tânăra a vorbit despre cât de greu este să înlocuiască lipsa soțului ei.

Godină a plecat la Survivor. Cum se descurcă familia lui

Marian Godină participă la Survivor, acolo unde își va demonstra veleitățile de a supraviețui în junglă. El a intrat în lupta pentru premiul cel mare, iar soția lui este cea care a rămas să aibă grijă de casă și de familie.

Ea a transmis pe pagina de Facebook un mesaj emoționant în care a mărturisit că încearcă să pară puternică, dar nu este obișnuită cu lipsa soțului ei în casă, iar greul devine ce în ce mai apăsători.

În timp ce Marian Godină a plecat să demonstreze tot ce poate în cadrul competiției, soția lui se luptă cu singurătatea și cu apăsarea de a fi stâlp pentru familia ei.

Ea a mărturisit că încearcă să gestioneze cât poate de bine situația pentru fetele lor, dar în ultima vreme și-a dat seama cât de greu este să își crească cei doi copii fără persoana iubită.

Perioada asta fără Marian mi-a arătat cât de multe lucruri făcea pentru noi fără să ne dăm seama. Sunt acele lucruri mici, de zi cu zi, pe care le observi abia când lipsesc. Când ești obișnuit să ai pe cineva lângă tine care rezolvă, care ajută, care te liniștește, care se ocupă de o mie de detalii fără să le transforme într-o povară pentru ceilalți… abia atunci când nu mai e acolo realizezi cât de mult înseamnă.

Sunt zile în care încerc să țin totul sub control pentru fete, să par puternică și liniștită, dar adevărul e că dorul e mare. Casa parcă e mai goală, iar lucrurile care înainte păreau simple acum par mai grele. Perioada asta m-a făcut să îl apreciez și mai mult.

Pentru răbdarea lui, pentru grija lui, pentru toate lucrurile de care se ocupa fără să le vedem, dar care făceau ca viața noastră să fie mai ușoară. Uneori trebuie să simți lipsa cuiva ca să înțelegi cu adevărat cât de mult înseamnă în viața ta, a scris ea.

Marian Godină și Patricia Vizitiu, schimb de replici acide

La Faimoși, Marian Godină și Patricia Vizitiu au avut un schimb de replici acide. Patricia și-a exprimat nemulțumirea față de colegul ei de echipă.

Ea a spus că polițistul se comportă urât cu colegii și nu face diferența între job-ul lui și contextul în care se află acum.

„A prins cam mult glas pentru punctele pe care le aduce. În schimb, plângerile sunt foarte mari. Eu nu am de gând să intru în polemică cu acest om, care nu știe să își controleze nervii și să facă deosebirea între coleg, femeie, și ușă. Atât am să spun. Are același comportament cum e în domeniul lui. (…) Are niște ieșiri mai neortodoxe”, a declarat Patricia Vizitiu, la Survivor.

