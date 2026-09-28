Bianca Drăgușanu a răbufnit din cauza reacțiilor la moartea Valentinei Tănăsie: „S-a ajuns la o normalizare a ideii că femeile sunt vinovate pentru fiecare rău care li se întâmplă. Este inadmisibil”

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Bianca Drăgușanu a răbufnit pe Instagram. Vedeta a criticat dur consumul de droguri din cluburi și mentalitatea care învinovățește femeile ucise, cerând autorităților intervenții mai ferme. Declarațiile vin după moartea Valentinei Tănăsie, o tânără de doar 28 de ani, găsită fără suflare într-o valiză ce plutea pe Olt.

Bianca Drăgușanu a răbufnit din cauza reacțiilor la moartea Valentinei Tănăsie

Bianca Drăgușanu denunță ipocrizia și indiferența față de problemele reale din societate. Într-un mesaj publicat pe Instagram, vedeta a criticat dur fenomenul consumului de substanțe interzise, cerând autorităților să ia măsuri ferme împotriva celor care îl încurajează. Declarațiile sale, citate de Spynews, au fost făcute în contextul morții tragice a Valentinei Tănăsie, o tânără de 28 de ani găsită decedată într-o valiză pe râul Olt.

Pentru Bianca Drăgușanu, cazul Valentinei a scos la iveală o problemă profundă a societății românești: tendința de a învinovăți victimele în loc să se analizeze cauzele reale ale tragediilor. „România este singura țară în care mortul este de vină și în care femeile agresate «și-au meritat-o». Eu n-am văzut atâta răutate și prostie adunate la un loc niciunde. Instigarea sau aprobarea unor astfel de comportamente ar trebui pedepsite, fie ele și online. Sau legalizați armele albe, că unele dintre noi știm și putem să ne apărăm și singure”, a declarat Bianca.

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Critica vieții de noapte: Un semnal de alarmă către autorități

Cunoscătoare a vieții de noapte din marile orașe, Bianca a subliniat o problemă gravă: normalizarea consumului de droguri în cluburi și spații private. Ea a cerut intervenția autorităților pentru a combate fenomenul. „De ce nu faceți descinderi prin cluburi sâmbăta sau prin casele unora care își pun spațiul la dispoziție pentru consumul de droguri? Se știe cine cu cine și unde și, dacă nu știți, vă pot spune eu, asumat, pentru că efectiv nu mai suport să-mi limitez spațiul din cauza unor drogați. E ok așa? Să se drogheze pe mese? Că până acum se duceau la wc, acum au adus wc-urile la masă. De ce mortul e de vină? De ce femeile și-au meritat-o? De ce e ok să vă drogați 5 din 7 zile?”, a insistat Bianca.

Mesaj pentru femei: Stop blamării victimelor

Bianca Drăgușanu a adus în discuție și stigmatizarea femeilor care devin victime ale violenței sau abuzurilor. „S-a ajuns la o normalizare a ideii că femeile sunt vinovate pentru fiecare rău care li se întâmplă. Este inadmisibil. Asta este o mentalitate pe care trebuie să o schimbăm, pentru binele nostru ca societate. Nu trebuie să acceptăm răutatea sau ignoranța. E timpul să luptăm pentru o societate mai bună, mai sigură, mai dreaptă”, a subliniat Bianca, citată de Spynews.

Foto: Instagram

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