Imagini spectaluoase de la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu. Andra, printre invitații speciali

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La două săptămâni de la cununia civilă și cea religioasă, Sara, fiica Adinei Buzatu, a petrecut alături de familie și prieteni într-un cadru de vis, organizat în aer liber. Printre invitații de seamă care au făcut atmosferă pe ringul de dans s-au numărat Andra și Cătălin Măruță, dar și alte nume cunoscute din showbiz.

Sara Arzan a strălucit într-o rochie de mireasă spectaculoasă

Zi de mare sărbătoare și plină de emoție pentru Adina Buzatu! Fiica sa, Sara, s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Luca, iar weekendul acesta au organizat petrecerea de nuntă. Evenimentul s-a desfășurat într-o locație superbă în aer liber, unde totul a fost pus la punct până la cel mai mic detaliu. Pentru a asigura confortul invitaților pe timpul nopții, când temperaturile au scăzut, mirii au amplasat încălzitoare speciale, iar mesele au fost decorate spectaculos cu flori naturale.

Mireasa a atras toate privirile cu o alegere stilistică rafinată. Sara a îmbrăcat o rochie albă, mulată, care i-a pus în valoare silueta, accesorizată cu un voal impresionant de lung. Coafura simplă și machiajul natural au completat un look impecabil.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost cel în care mirele, Luca, și-a văzut pentru prima dată partenera îmbrăcată în rochie de mireasă, reacția lui fiind plină de bucurie și copleșită de emoții.

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Mesajul emoționant al Adinei Buzatu

Înainte de marele eveniment, Adina Buzatu a transmis un mesaj copleșitor pe rețelele de socializare, mărturisind cât de greu, dar și frumos este momentul în care își vede fiica pășind pe propriul drum.

„Mi-am petrecut jumătate din viață învățând-o să nu aibă nevoie de mine. Să fie liberă, sigură pe ea, să-și construiască singură viața. Iar acum, când nu mai are nevoie de mine ca să-i conduc pașii, bucuria mea cea mai mare este că mă alege în continuare. Știu că nimic esențial nu se schimbă. Sara își continuă viața, acum alături de soțul ei, iar eu le voi fi alături amândurora. Singura diferență e că familia noastră a crescut. (…) Bine ai venit în familia noastră, Luca. Deși adevărul e că erai deja aici de mult”, a scris celebra stilistă pe pagina sa de Facebook.

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Andra, într-o rochie mini la nunta Sarei Arzan

Printre invitații speciali ai serii s-au aflat Andra și Cătălin Măruță, Jojo, dar și prezentatorul TV Marius Niță.

Andra a făcut furori într-o rochie scurtă extrem de elegantă, care i-a scos în evidență silueta. Artista s-a distrat la maxim pe tot parcursul nopții, iar soțul ei, Cătălin Măruță, a filmat-o în timp ce dansa alături de Adina Buzatu și Jojo.

Cătălin Măruță a glumit pe seama trecerii timpului, publicând un clip în care i se adresează stylistei: „Așa arată o mamă soacră. Sara avea 8 ani când a venit la nunta noastră”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta Sarei Arzan, fiica Adinei Buzatu

Sursă foto: Instagram

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