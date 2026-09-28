Codin Maticiuc, declarație de dragoste pentru Ana Pandeli, de ziua ei. Actorul a publicat imagini rare cu soția lui

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Codin Maticiuc trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ana Pandeli. Cei doi au împreună două fetițe și sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Deși Codin este o apariție comună în lumea mondenă, Ana Pandeli a preferat să păstreze discreția când vine vorba despre aparițiile publice.

Codin Maticiuc, declarație de dragoste pentru soția lui, Ana Pandeli

Cu ocazia aniversării sale, Codin Maticiuc a publicat câteva fotografii rare cu soția lui. Totodată, el i-a făcut și o declarație de dragoste impresionantă. El a vorbit despre faptul că Ana este o apariție discretă, care preferă să stea departe de luminile reflectoarelor și nici nu îi place să i se facă fotografii.

Maticiuc a mărturisit că își iubește soția și că a vrut de mai multe ori să posteze fotografii cu ea, însă „nu a primit aprobarea ei”.

„Astăzi este ziua soției mele, Ana. Nu prea mă lasă s-o postez, nici ea nici băiatul meu așa că de ziua lor încerc să pun repede tot ce mai am prin telefon. Motivele ei sunt multe. Discreția pe de o parte, faptul că e des supărată pe mine, că nu îi place nici ce poze îi fac sau câte și mai câte.

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Asta a fost vara noastră însă. Și cred că merită să își aibă locul și în albumul meu public. Ana să știe că o iubesc și voi să știți că la zece postări cu fetele, trei cu spitalele și una din club mai erau 25 cu soția care nu au trecut de aprobare. La multi ani, iubita vieții mele”, a scris Codin Maticiuc pe contul de socializare.

Imagini rare cu Ana Pandeli

Soția lui Codin Maticiuc a împlinit 37 de ani astăzi, 28 septembrie. Ea are două fetițe cu Codin Maticiuc și un băiat dintr-o relație anterioară, cu care actorul se înțelege foarte bine.

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Mai mult, el a vorbit recent despre relația dintre el și fiul lui vitreg, dar și despre cum și-a cunoscut soția. Codin Maticiuc și Ana Pandeli s-au cunoscut la o prezentare de modă a unei prietene comune, pe vremea când Ana era recent divorțată.

Influencerul a insistat doi ani să îi intre pe sub piele actualei sale soții și vreme de doi ani a fost respins.

„Pe Ana am cunoscut-o la o prezentare de modă a unei prietene comune. Ea era proaspăt divorțată. Nu mai știu de câți ani. Doi ani nu m-a băgat în seamă. Am reușit până la urmă să o combin. E senzațional de frumoasă, extrem de educată, foarte inteligentă. (…) Pe băiat îl cheamă Mario Dan, dar eu îi spun Dan. El se prezintă Mario. Pe tatăl lui îl cheamă Mihai Munteanu, iar mie mi se pare că se potrivește foarte bine Dan Munteanu, fiind un nume românesc. (…)

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Nu știu ce mi-a făcut ea. Vrăji?! Nu știu ce a făcut, dar existența lui Dan a contat. Eu am cunoscut un copil frumos, un copil bine crescut. Am zis că ea știe să crească copii și vreau să fie la fel ca Dan copiii mei. Când ne-am gândit să rămânem împreună și să facem copii, eu știam ce fel de copil a crescut ea, știam ce relație a avut cu fostul soț, care își vede copilul când vrea el”, a povestit Codin Maticiuc.

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