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Delia Salchievici are un nou iubit, trapperul NMW Umberto, potrivit Spynews.ro. Cei doi au fost văzuți împreună la evenimente recente.

Delia Salchievici are un nou iubit

Delia Salchievici dă o nouă șansă iubirii alături de trapperul NMW Umberto. După divorțul de Lino Golden, din vara anului 2025, Delia a avut mai multe relații de scurtă durată. Și de această dată, tânăra a ales discreția, însă ea și noul iubit au fost surprinși împreună la mai multe evenimente recente.

Totodată, Delia a stârnit curiozitatea admiratorilor ei din mediul online cu o imagine misterioasă. În fotografie, artista apare alături de un bărbat al cărui chip nu este dezvăluit complet, însă indiciile nu au întârziat să iasă la iveală. După cum au descoperit cei de la Spynews, bărbatul din imagine este NMW Umberto, un nume cunoscut în industria muzicală autohtonă.

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Ce face această poveste și mai interesantă este legătura dintre actualul iubit al Deliei și fostul ei soț, Lino Golden. Se pare că între cei doi artiști a existat, în trecut, o relație de prietenie apropiată. Ba mai mult, Lino Golden obișnuia să aprecieze postările lui NMW Umberto de pe rețelele sociale. Totuși, conform surselor apropiate, această prietenie s-a răcit odată cu noua relație a Deliei.

Cât despre relația dintre trapper și Delia Salchievici, apropiații lor au spus pentru Spynews că aceștia se înțeleg foarte bine.

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Cine este NMW Umberto

NMW Umberto este un artist român de muzică trap, cunoscut în special pentru colaborările cu NMW Yanni, cei doi formând un duo asociat cu noua generație de trap românesc. Au lansat împreună piese precum „Fac un cadou”, „Nicio treabă”, „MONEYMAN” și albumul „NO MATTER WHAT”. În ultimii ani, Umberto a avut și proiecte solo, printre care „Boss”, „VACANTELE”, „BUBBLEGUM”, „IMPORTANT” și albumul „SlimeFiles’22” din 2025.

Alte detalii personale, precum numele real, data și locul nașterii, nu se cunosc despre trapper.

Foto: Instagram

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