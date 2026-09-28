Connect-R, implicat într-un scandal după ce a jignit o femeie în timpul unui live: „Uită-te puțin cum arăți!”. Cum se apără artistul

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Connect-R (44 ani) se află în centrul unui scandal după ce a jignit-o pe Grațiela Agache în timpul unui live pe TikTok. Artistul a făcut remarci jignitoare despre aspectul ei fizic, însă acum se apără susținând că totul a fost un pamflet și că, de fapt, doar a trimis-o să facă sport.

Connect-R, implicat într-un scandal online

Connect-R se află din nou în mijlocul unei controverse. Recent, acesta a fost acuzat de Grațiela Agache că a făcut remarci jignitoare la adresa aspectului ei fizic, în timpul unui live pe TikTok, urmărit de aproximativ 200 de persoane. Declarațiile sale au stârnit reacții vehemente pe rețelele de socializare, unde utilizatorii și-au exprimat dezaprobarea.

Grațiela Agache a publicat pe contul său de Facebook un fragment din live-ul respectiv, exprimându-și indignarea față de cuvintele lui Connect-R.

„Sunt comparată cu un câine. Se spune despre mine că sunt ”urâtă rău”, că întâlnirea cu mine i-ar fi provocat senzația de vomă, că fără filtre arăt ”direct Hell”… Nu îndemn pe nimeni să îl insulte pe Connect-R sau să îi răspundă folosind același limbaj pe care eu îl condamn”, a scris Grațiela, subliniind că își dorește să scoată în evidență comportamentul nepotrivit, fără să genereze un val de ură.

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Ce afirmații jignitoare a făcut artistul

În timpul live-ului, Connect-R a făcut mai multe comentarii la adresa Grațielei Agache, care au fost percepute de aceasta ca fiind ofensatoare.

„Puturoaso care ești! Uită-te puțin cum arăți! Aici nu e nicio glandă tiroidă, este puturoșenie, nesimțire și mâncat la 12 noaptea. Uite cearcăne în tine. Ce consumi, ce faci? Uită-te cum arăți! Nu ți-e rușine? Despre ce vorbim? Mănânci la 12 noaptea, arăți în ultimul hal. Fă ceva cu sănătatea ta, atât voiam să îți zic. (…) Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat, marș!”, a spus artistul, completând: „E urâțică, pentru mine. Am văzut-o în realitate. Ferească bunul Dumnezeu!”

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Cum se apără Connect-R

În fața criticilor, Connect-R a venit cu o declarație în care a negat că ar fi jignit-o pe Grațiela Agache.

„Nu te-am jignit, femeie, te-am trimis la sport. TikTok-ul, prin definiție, e un pamflet. Echipa de management s-a interesat și e în regulă, chiar mi-a spus că nu te-am jignit cu absolut nimic, nu am făcut decât să te trimit la sport, să mănânci sănătos”, a spus artistul.

Deși Connect-R susține că intențiile sale au fost interpretate greșit, situația a deschis o dezbatere mai amplă asupra importanței unui limbaj respectuos pe rețelele de socializare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Connect-R și Grațiela Agache

Sursă foto: Instagram

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