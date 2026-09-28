Andreea Popescu și actuala iubită a lui Rareș Cojoc s-au cunoscut. Cum a decurs întâlnirea dintre ele: „Nu complic situația” 

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Andreea Popescu a cunoscut-o pe actuala iubită a fostului ei soț, Rareș Cojoc. Fosta dansatoare s-a întâlnit cu Claudia Dumitru și a vorbit despre cum a decurs momentul.

Andreea Popescu și iubita lui Rareș Cojoc s-au cunoscut

Rareș Cojoc a decis să își refacă viața după divorțul de Andreea Popescu. El a întâlnit-o pe Claudia Dumitru, de meserie model, iar fosta lui soție s-a întâlnit cu ea recent.

Influencerița a spus că merge pe principiul „Ce ție nu îți place, altuia nu îi face”, în ce privește relația pe care o are fostul ei soț.

Ea a decis să păstreze decența și să fie înțelegătoare cu actuala parteneră a tatălui copiiilor ei.

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„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (…) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie.

Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (…) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc). Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu, pentru Știrile Antena Stars., potrivit Spynews.

A trecut prin momente dificile

Ea a recunoscut că au existat momente în care a fost vulnerabilă după divorț, deși a preferat să țină acest lucru pentru ea.

„Am foarte multe momente nu că cedez neapărat, dar devin foarte vulnerabilă și las trăirile să se întâmple, dar cred că curajul vine atunci când ești cel mai neputincios și poți să acționezi, adică nu te lași cuprins de frică, de deznădejde, de gânduri, ci pur și simplu, acționezi în mod pozitiv”, a mai spus ea.

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Influencerița a vorbit și despre faptul că actuala parteneră a lui Rareș Cojoc s-a mutat în casa în care ea a locuit pe vremea când era soția dansatorului.

„Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

Rareș Cojoc și-a refăcut viața alături de Claudia Dumitru, fotomodel, iar recent, cei doi și-au oficializat relația, iar tânăra s-a mutat alături de iubitul ei, în vila în care acesta a locuit alături de Andreea și de copiii lor.

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