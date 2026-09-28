Ce relație au copiii Emei Oprișan cu iubitul ei, Răzvan Popescu. De ce nu-și doresc încă să se mute împreună

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Ema Oprișan vorbește deschis despre cum s-au adaptat copiii săi la relația cu Răzvan Popescu, noul ei partener. Cei mici îl plac, însă cuplul a decis să nu se grăbească să se mute împreună.

Ce relație au copiii Emei Oprișan cu iubitul ei, Răzvan Popescu. De ce nu-și doresc cei doi să se mute împreună

Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Răzvan Popescu. Într-un interviu pentru Spynews, Ema a dezvăluit detalii inedite despre cum s-au adaptat copiii săi la prezența noului partener și de ce cei doi nu se grăbesc să facă pasul de a se muta împreună.

Deși divorțul de Răzvan Kovacs, tatăl fetiței sale, nu a fost încă finalizat, Ema a ales să dea o nouă șansă iubirii alături de Răzvan Popescu. Relația lor pare să devină din ce în ce mai serioasă, iar copiii Emei sunt bucuroși să-l aibă pe Răzvan în preajmă. Ema are o fiică, Luna, din relația cu Kovacs, și un fiu, Noah, dintr-o relație anterioră. „Este stabil, dar eu cred că la noi mutatul nu este o problemă. De mutat poți să te muți foarte repede. Important este să învățăm să conviețuim”, a declarat Ema pentru Spynews.

Copiii, prioritatea numărul unu

În centrul noii lor vieți rămân copiii. Ema a explicat că, atât pentru ea, cât și pentru Răzvan Popescu, este esențial ca cei mici să se simtă în siguranță și să nu resimtă presiuni din cauza relației lor. „Copiii trebuie să se acomodeze cu noua lor viață, cu școala, cu faptul că nu mai sunt prezenți atât de mult ceilalți părinți în viața lor sau că vorbesc la telefon. Presiunea este mai mare asupra copiilor și nu îmi doresc ca interesele mele să le pun deasupra”, a explicat Ema sincer.

Prezența lui Răzvan Popescu în viața de zi cu zi a copiilor Emei a fost primită cu căldură. „Copiii mei nu erau învățați să fie un alt bărbat în afară de tatăl lor în viața mea. Dar faptul că nu mai există din reluare în viața noastră, ci doar în a lor, cred că ei au simțit nevoia de o parte masculină. Faptul că noi ieșim împreună, faptul că el vine și le aduce ceva când ei îl sună sau când stă cu ei și colorează, cumva s-a integrat foarte ușor”, a povestit Ema pentru Spynews.

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De ce nu-și doresc să se mute împreună

Mai mult decât atât, Răzvan Popescu pare să fie un tată dedicat, calitate care l-a ajutat enorm să lege o relație frumoasă cu copiii Emei. „Faptul că are deja vârsta aceasta, el este părinte de foarte mult timp. El a fost copil când a avut un copil, iar asta îl ajută foarte mult. Este dedicat. Așa cum este cu copilul lui, așa este și cu copiii mei, este acolo, nu se vede nicio diferență. Se joacă cu ei, îi scoate în parc, se distrează cu ei. Este un om normal, așa cum ar trebui să fie orice om normal”, a adăugat aceasta.

Deși cei doi își petrec mult timp împreună, Ema și Răzvan au hotărât să nu se grăbească atunci când vine vorba de a locui sub același acoperiș. Ema a explicat că amândoi își doresc să construiască o relație solidă, bazată pe respect și înțelegere, înainte de a face un asemenea pas. „Noi tratăm relația cu copiii cu foarte mult respect. Știu că Răzvan e acolo, dar nu facem gesturi decât cele care îi fac să se simtă în siguranță. Nu ne grăbește nimeni. Noi când suntem doar noi, de exemplu, stăm și ne uităm la un film când dorm copiii sau ieșim. Dar nu ne grăbim neapărat la mutat””, a menționat Ema.

Un sprijin de nădejde

Un aspect apreciat de Ema este implicarea lui Răzvan în viața de zi cu zi a familiei. Ea a povestit cum iubitul său a ajutat-o să își înscrie copiii la școală și grădiniță, profitând de experiența mamei sale în domeniul învățământului. „El m-a ajutat cu înscrierea lor la școală, pentru că mama lui lucrează în domeniul învățământului și m-a ajutat foarte mult acest lucru”, a spus Ema, subliniind cât de mult a însemnat acest sprijin.

„Mutatul împreună nu este cel mai mare pas într-o relație, ci respectul și înțelegerea”, concluzionează Ema.

Foto: Instagram

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