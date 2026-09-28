O recunoști? Vedeta noastră a făcut publică o imagine de pe vremea când se afla în băncile școlii: „Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori”

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Vedeta noastră și-a uimit fanii din mediul online cu o fotografie rară din adolescență, realizată acum 40 de ani. Îmbrăcată în uniforma școlară, aceasta a împărtășit imaginea pe Instagram, însoțită de o reflecție emoționantă despre rădăcini și valori.
Fotografie de arhivă cu una din cele mai iubite vedete din România
Andreea Marin a reușit să-și surprindă fanii de pe Instagram cu o imagine rară din adolescență, realizată în urmă cu aproximativ 40 de ani. Vedeta, cunoscută astăzi pentru eleganța și rafinamentul său, a împărtășit o fotografie alb-negru, ulterior colorizată, în care apare purtând uniforma de școală. O amintire prețioasă, care ne arată o altă fațetă a uneia dintre cele mai admirate femei din România.
„În caz că vă întrebați cine e adolescenta lungă și slabă de altădată din fotografia în original alb-negru de acum vreo 40 ani, dar colorizată astăzi, ei bine… e subsemnata. Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori care mă ghidează pe drumul meu. Să nu ne uităm rădăcinile. Duminică binecuvântată, dragii mei!”, a scris Andreea Marin pe rețeaua socială.
„O adolescentă minunat de frumoasă, aici seamănă mai mult Violeta cu dvs.”, a comentat un admirator, în timp ce altul a adăugat: „Fetița din imagine e Violeta dvs. de azi”.
Într-un context în care uniformele școlare revin în discuțiile publice din România, această imagine evocatoare a stârnit nostalgie pentru mulți dintre cei care au trăit anii în care uniforma era obligatorie.