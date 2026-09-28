O recunoști? Vedeta noastră a făcut publică o imagine de pe vremea când se afla în băncile școlii: „Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vedeta noastră și-a uimit fanii din mediul online cu o fotografie rară din adolescență, realizată acum 40 de ani. Îmbrăcată în uniforma școlară, aceasta a împărtășit imaginea pe Instagram, însoțită de o reflecție emoționantă despre rădăcini și valori.

Fotografie de arhivă cu una din cele mai iubite vedete din România

Andreea Marin a reușit să-și surprindă fanii de pe Instagram cu o imagine rară din adolescență, realizată în urmă cu aproximativ 40 de ani. Vedeta, cunoscută astăzi pentru eleganța și rafinamentul său, a împărtășit o fotografie alb-negru, ulterior colorizată, în care apare purtând uniforma de școală. O amintire prețioasă, care ne arată o altă fațetă a uneia dintre cele mai admirate femei din România.

„În caz că vă întrebați cine e adolescenta lungă și slabă de altădată din fotografia în original alb-negru de acum vreo 40 ani, dar colorizată astăzi, ei bine… e subsemnata. Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori care mă ghidează pe drumul meu. Să nu ne uităm rădăcinile. Duminică binecuvântată, dragii mei!”, a scris Andreea Marin pe rețeaua socială.

Citește și: Ce relație au copiii Emei Oprișan cu iubitul ei, Răzvan Popescu. De ce nu-și doresc încă să se mute împreună

Citește și: Elena Udrea, activitate de toamnă cu fiica ei. Fostul ministru și Eva, surprinse într-o postură inedită

Reacțiile emoționante ale fanilor

Fotografia a declanșat un val de reacții emoționante din partea fanilor, care au remarcat cât de mult seamănă Andreea Marin din acea perioadă cu fiica sa, Violeta.

„O adolescentă minunat de frumoasă, aici seamănă mai mult Violeta cu dvs.”, a comentat un admirator, în timp ce altul a adăugat: „Fetița din imagine e Violeta dvs. de azi”.

Într-un context în care uniformele școlare revin în discuțiile publice din România, această imagine evocatoare a stârnit nostalgie pentru mulți dintre cei care au trăit anii în care uniforma era obligatorie.

Citește și: Andreea Popescu și actuala iubită a lui Rareș Cojoc s-au cunoscut. Cum a decurs întâlnirea dintre ele: „Nu complic situația”

Citește și: Connect-R, implicat într-un scandal după ce a jignit o femeie în timpul unui live: „Uită-te puțin cum arăți!”. Cum se apără artistul

Detaliile fotografiei – privirea blândă, expresia calmă – au fost și ele subiect de discuție.

„Frumoasă, cu o privire blândă, calmă și liniștită”, a remarcat cineva, în timp ce alt fan scria: „Ochii. Expresia ochilor. Acolo este ceva neschimbat”.

„Incredibil! Ce schimbare!”, „Fermecătoare prin însăși simplitatea ei”, „Ce elevă frumoasă”, sunt câteva din comentariile internauților fermecați de fotografia cu Andreea Marin.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andreea Marin

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News