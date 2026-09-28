Mara Bănică și soțul ei ani au aniversat opt ani împreună. Cum s-au cunoscut și cu ce se ocupă bărbatul

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Mara Bănică a sărbătorit opt ani de relație cu soțul ei, un antreprenor german, dezvăluind cum s-au cunoscut întâmplător într-un avion care zbura spre Frankfurt, pe 28 septembrie 2018.

Cum s-au cunoscut Mara Bănică și soțul ei

„Cea mai bună decizie din viața mea a fost să cumpăr un bilet de avion acum opt ani”, mărturisește Mara Bănică. Într-un mesaj emoționant publicat pe Facebook, vedeta de la Antena Stars a povestit momentul special în care l-a întâlnit pe soțul ei, pe 28 septembrie 2018, într-un avion cu destinația Frankfurt.

Era o dimineață obișnuită, iar Mara tocmai își ocupase locul 5F în avion. Alături de ea, pe scaunul 5E, stătea un bărbat care avea să-i schimbe viața pentru totdeauna. „Pe lista scurtă rămăseseră Berlin și Frankfurt. Am ales-o pe a doua. În ziua aia, la 8:15 dimineața, m-am așezat pe locul 5F. Pe 5E stătea un tip. Opt ani mai târziu, e singurul om din viața mea pe care mă sprijin”, a scris Mara, citată de Spynews.

Cei doi au început să discute, iar conexiunea dintre ei a fost instantanee. De atunci, au construit împreună o relație bazată pe respect, încredere și o înțelegere profundă, care, spune Mara, merge dincolo de cuvinte.

Mara nu s-a ferit să recunoască faptul că au existat și momente dificile. După nașterea fiicei lor, Donca, și pierderea tatălui ei, vedeta a traversat o perioadă emoțională complicată. Totuși, soțul ei a fost alături de ea, cu răbdare și sprijin necondiționat. „Nu ne-a fost ușor. Am avut întotdeauna o înțelegere din priviri. Apoi nici asta n-a mai trebuit, știam, pur și simplu, ce și cum trebuie să facem fără măcar să ne privim. Ne simțeam telepatic”, a dezvăluit ea.

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O familie mare și minunată

Deși partenerul său preferă să rămână departe de lumina reflectoarelor, Mara nu s-a sfiit să-i adreseze cuvinte pline de recunoștință și dragoste. „Lui nu i-a fost deloc ușor. M-a protejat. A avut răbdare. M-a oblojit când am avut nevoie. M-a învățat în ăștia opt ani enorm de multe”, a scris vedeta, subliniind cât de important este sprijinul partenerului său de viață.

Mai mult, Mara consideră că odată cu această relație, viața i-a oferit și o familie numeroasă și deosebită. „Odată cu el, am o familie mare și frumoasă. Nu doar noi și copiii, ci toți ai lui! Am o cumnată de milioane, o soacră minunată, două nepoate, mătuși, unchi, veri… tot ce n-am avut înainte de a-l cunoaște. La final de zi, contează ce ai «acasă». Iar eu am mai mult decât am sperat vreodată: bunătate. Hai să rămânem sănătoși cu toții și «Aniversare fericită» nouă!”, a adăugat Mara.

Astăzi, la opt ani de la acel zbor care le-a schimbat destinele, Mara Bănică și soțul ei sărbătoresc o relație bazată pe iubire, respect și recunoștință. „De ce crezi tu că ne-am cunoscut noi într-un avion?”, a întrebat-o soțul odată. Răspunsul ei? „Ca să fim mai aproape de Dumnezeu.”

Foto: Instagram

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