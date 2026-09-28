Nicoleta Voicu își caută un loc de muncă stabil. Artista revine pe scenă, după doi ani de pauză: „Am nevoie de carte de muncă”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nicoleta Voicu (54 ani), solistă de muzică populară, revine pe scenă după doi ani de pauză. În paralel, aceasta își caută un loc de muncă stabil pentru a achita ratele apartamentului din București, în valoare de 900 de lei pe lună.

Nicoleta Voicu își caută job stabil

Nicoleta Voicu, solista de muzică populară cu o carieră de peste trei decenii, își reîncepe activitatea artistică după o pauză de doi ani. În paralel, artista își caută un loc de muncă stabil, care să o ajute să achite rata lunară de 900 de lei pentru apartamentul său din București.

După doi ani în care a fost alături de părinții săi bolnavi, Nicoleta Voicu a revenit în Capitală, hotărâtă să reia concertele la nunți și petreceri.

„Mi-e dor de scenă, tare îmi doresc să cânt din nou. Totuși, muzica nu oferă un venit stabil lunar, așa că îmi caut un loc de muncă pentru siguranța financiară. Am nevoie de carte de muncă, așa cum am mai avut”, a declarat artista pentru Click.

În trecut, Nicoleta a lucrat ca vânzătoare într-un magazin de haine dintr-un mall, unde s-a ocupat de aranjarea vitrinelor, vânzări și gestionarea bonurilor.

„Era o firmă din străinătate, iar responsabilitățile erau multe. Am renunțat la acest job după un an și jumătate pentru a fi lângă părinții mei”, spune ea.

Pe lângă asta, artista a fost și educatoare suplinitoare la o grădiniță.

„Am liceul, facultatea și studii superioare”, a adăugat Nicoleta Voicu, licențiată în Zootehnie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Citește și: Mara Bănică și soțul ei ani au aniversat opt ani împreună. Cum s-au cunoscut și cu ce se ocupă bărbatul

Citește și: Ce relație au copiii Emei Oprișan cu iubitul ei, Răzvan Popescu. De ce nu-și doresc încă să se mute împreună

Artista vrea să cânte doar la evenimente private

Cu un repertoriu de sute de piese și zeci de costume populare, Nicoleta Voicu refuză să cânte în baruri sau restaurante, preferând evenimentele în care artiștii sunt apreciați.

„Nu cânt pe doi lei, am un onorariu decent, având în vedere experiența mea de peste 30 de ani în muzica populară. Îmi doresc să ofer calitate publicului potrivit”, a spus ea pentru publicația menționată anterior.

Citește și: Andreea Popescu și actuala iubită a lui Rareș Cojoc s-au cunoscut. Cum a decurs întâlnirea dintre ele: „Nu complic situația”

Citește și: Connect-R, implicat într-un scandal după ce a jignit o femeie în timpul unui live: „Uită-te puțin cum arăți!”. Cum se apără artistul

Nicoleta Voicu este în căutarea părinților biologici

Un alt capitol important din viața solistei este dorința de a-și găsi părinții biologici, care au abandonat-o în maternitate la Galați, de unde a fost înfiată la vârsta de doi ani.

„Părinții mei biologici ar trebui să aibă cam peste 70 de ani, dacă eu am peste 50 de ani. Din câte mi s-a mai spus, mama ar fi fost studentă la Facultatea de Chimie, în Galați. Dar nu cred că ea ar fi sărit pe fereastra maternității, după ce m-a născut, ca să dispară, așa cum se tot zice. Îi voi căuta, nu mă las până nu îi găsesc!”, a mai spus Nicoleta Voicu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicoleta Voicu

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News