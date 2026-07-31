Monica Pop a suferit un AVC. Mesajul transmis de pe patul de spital: „M-am supărat foarte tare”

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Doctorița Monica Pop, unul dintre cei mai renumiți oftalmologi din România, a suferit un accident vascular cerebral și este internată la Spitalul Elias din București. Aceasta a transmis un mesaj de pe patul de spital și spune că starea sa actuală a fost cauzată de stres.

Monica Pop a suferit un AVC

Monica Pop, unul dintre cei mai respectați și cunoscuți medici oftalmologi din România, trece prin momente dificile după ce a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Într-un mesaj emoționant publicat recent pe Facebook, aceasta a dezvăluit detalii despre starea sa de sănătate și motivele care au dus la acest episod dramatic.

„Medicii și personalul sunt minunați! Le mulțumesc din suflet”, a scris Monica Pop, care se află internată în secția de Neurologie a Spitalului Elias din București.

După o carieră remarcabilă, în care a condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București, medicul a explicat că problemele de natură profesională au contribuit la declanșarea acestui episod de sănătate grav.

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Ce a declanșat accidentul cerebral al medicului oftalmolog

Conform declarațiilor sale, o serie de tensiuni acumulate în urma unor conflicte la locul de muncă au dus la un moment de criză. Într-un mesaj marcat de dezamăgire, Monica Pop a povestit despre relația sa cu fostul coleg și prieten, medicul Marian Burcea.

„Am condus Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București timp de mulți ani. Datorită mie și la rugămințile mele a fost numit în locul meu domnul General-Maior medic dr. Marian Burcea, cândva un bun prieten de peste 25 de ani, pe care eu l-am ajutat enorm. […] Am făcut tot ce am putut pentru el, iar el m-a lovit pe la spate”, a afirmat Monica Pop în mediul online.

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Aceasta și-a exprimat regretul și revolta pentru faptul că fostul său coleg a luat decizii fără a o consulta, inclusiv schimbarea numelui spitalului, o acțiune despre care a aflat din mediul online.

Ultimul incident, care a avut loc cu doar câteva zile înainte de internarea sa, a fost o confruntare publică, în fața pacienților, care a afectat-o profund: „Vineri m-a admonestat oribil în fața unor pacienți. M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare”.

Monica Pop se află în îngrijirea unei echipe de medici dedicați, iar mesajele de sprijin nu au întârziat să apară din partea colegilor, pacienților și a celor care îi admiră activitatea. Situația sa evidențiază, totodată, provocările emoționale și profesionale cu care se confruntă cadrele medicale, mai ales cele care au dedicat decenii întregi sistemului de sănătate.

Sursă foto: Facebook

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