Radu și Anne-Mary de la Mireasa, sezonul 14, s-au despărțit. „Nu tolerez un astfel de comportament”

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Relația tumultuoasă dintre Anne-Mary și Radu de la Mireasa, sezonul 14, a ajuns la final. Radu a decis să pună punct, iar reacția explozivă a fostei iubite a șocat pe toată lumea.

Radu și Anne-Mary de la Mireasa, sezonul 14, s-au despărțit

Radu și Anne-Mary de la Mireasa, sezonul 14, au ajuns la un punct de cotitură în relația lor tumultuoasă. După mai multe despărțiri și împăcări, Radu a luat în cele din urmă decizia de a pune capăt relației, provocând o explozie emoțională din partea partenerei sale.

Potrivit Spynews, ruptura dintre cei doi a avut loc în urma unei discuții aprinse la o petrecere, unde Anne-Mary s-a arătat deranjată de faptul că Radu nu îi declarase încă iubire. Deși ea susținea că nu o deranjează acest aspect, tensiunile au escaladat rapid.

„Deci, e ireal ce se întâmplă în casa asta! Nu am făcut absolut nimic. Să îi spui unui om că îl iubești este o greșeală. Nu sunt beată, nu am făcut nimic. Asta am ajuns eu să fiu: o batjocură de femeie. O femeie care are tot ce și-ar putea dori un bărbat, eu am ajuns o batjocură. Atâta pot. Să stau după unul care nu are nici măcar ce să îmi ofere. Toți proștii să apeleze la mine, că vă iau pe toți și vă și întrețin, că-mi permit. Iar s-a despărțit prostul ăla de mine. N-am făcut nimic și s-a despărțit de mine că e el handicapat”, a declarat Anne-Mary, răbufnind în lacrimi și insulte.

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Radu: „Nu tolerez un astfel de comportament”

Pentru Radu, comportamentul ei a fost picătura care a umplut paharul. În cadrul ediției din 28 septembrie a emisiunii Mireasa, el a explicat că a fost dezamăgit de atitudinea partenerei sale, care l-a jignit repetat. „Anne, adu-ți aminte că noi am mai avut discuții înainte. Ți-am spus că nu îmi place cum vorbești, comportamentul tău și după tu mă împingi de cap și mă faci cap sec? Și, oricum, ai vorbit foarte urât”, a declarat tânărul.

Deși Anne-Mary a încercat să își schimbe comportamentul în trecut, Radu consideră că aceste eforturi nu au fost suficiente. „Anne a încercat atunci să schimbe, am decis să îi dau a doua șansă. Nu poate sau nu își dorește sau așa este ea și e foarte bine cum e, dar e mai bine să mergem separat”, a adăugat el, subliniind că își dorește o relație bazată pe respect reciproc.

Nu este pentru prima dată când cei doi s-au despărțit, însă Radu pare mai hotărât ca oricând să nu mai dea curs unei împăcări. De cealaltă parte, Anne-Mary a încercat să își justifice ieșirile nervoase, dar reacțiile ei i-au atras critici din partea colegilor din casă.

Foto: Captură YouTube

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