Dennis Haskins a murit. Actorul cunoscut pentru rolul său din „Salvați de clopoțel” avea 75 de ani

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Dennis Haskins, actorul cunoscut mai ales pentru rolul directorului Richard Belding din serialul de comedie pentru liceeni „Saved by the Bell (Salvați de clopoțel)”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani.
„Mi-a fost client și prieten drag timp de peste 20 de ani și îmi va lipsi enorm. Sunt devastat”, a subliniat Jay Schachter.
Cine a fost Dennis Haskins
Dennis Haskins s-a născut și a crescut în Chattanooga, Tennessee, și a urmat cursurile Universității din Tennessee la Chattanooga; potrivit biografiei sale universitare, el a scris articole pentru ziarul studențesc, a jucat în spectacolele organizate în campus și a fost membru fondator al trupei de teatru comunitar „Harlequins”.
În tinerețe, a lucrat ca manager muzical, agent și organizator de concerte, numărându-i printre clienții săi pe Tom Jones și Gregg Allman, potrivit biografiei sale de pe IMDb.
La începutul carierei, a apărut în serialele TV „Magnum, P.I.” și „The Twilight Zone”.
Cariera sa actoricească a cunoscut un avânt datorită interpretării rolului domnului Belding în serialul „Good Morning, Miss Bliss” de pe Disney Channel, în 1988, potrivit biografiei sale universitare. În anul următor, NBC a difuzat emisiunea sub titlul „Saved by the Bell (Salvați de clopoțel)”; aceasta a fost difuzată până în 1993.
El a reluat rolul în „Saved by the Bell: The New Class”, serial difuzat sâmbăta dimineața, între 1993 și 2000, pe postul NBC. După încheierea show-ului, a jucat în diverse filme și producții de televiziune, inclusiv în „It’s Always Sunny in Philadelphia”.