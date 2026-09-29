Dennis Haskins a murit. Actorul cunoscut pentru rolul său din „Salvați de clopoțel” avea 75 de ani

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Dennis Haskins, actorul cunoscut mai ales pentru rolul directorului Richard Belding din serialul de comedie pentru liceeni „Saved by the Bell (Salvați de clopoțel)”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani.

Dennis Haskins a murit la 75 de ani

„Este o pierdere tragică”, a declarat într-un comunicat Jay Schachter, directorul departamentului de film și televiziune al agenției Stewart Talent din New York.

Rolul interpretat de Haskins în serialul difuzat între anii 1989 și 1993 avea să devină definitoriu pentru el în ochii a milioane de fani.

„Toată lumea îl îndrăgea pe domnul Belding, iar cei care am avut ocazia să-l cunoaștem pe Dennis l-am iubit și mai mult”, a spus Schachter, citat de NBC News.

„Era un om minunat și își iubea, ba chiar își adora, fanii”, a mai spus agentul lui Dennis Haskins.

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„Mi-a fost client și prieten drag timp de peste 20 de ani și îmi va lipsi enorm. Sunt devastat”, a subliniat Jay Schachter.

Cine a fost Dennis Haskins

Dennis Haskins s-a născut și a crescut în Chattanooga, Tennessee, și a urmat cursurile Universității din Tennessee la Chattanooga; potrivit biografiei sale universitare, el a scris articole pentru ziarul studențesc, a jucat în spectacolele organizate în campus și a fost membru fondator al trupei de teatru comunitar „Harlequins”.

În tinerețe, a lucrat ca manager muzical, agent și organizator de concerte, numărându-i printre clienții săi pe Tom Jones și Gregg Allman, potrivit biografiei sale de pe IMDb.

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La începutul carierei, a apărut în serialele TV „Magnum, P.I.” și „The Twilight Zone”.

Cariera sa actoricească a cunoscut un avânt datorită interpretării rolului domnului Belding în serialul „Good Morning, Miss Bliss” de pe Disney Channel, în 1988, potrivit biografiei sale universitare. În anul următor, NBC a difuzat emisiunea sub titlul „Saved by the Bell (Salvați de clopoțel)”; aceasta a fost difuzată până în 1993.

El a reluat rolul în „Saved by the Bell: The New Class”, serial difuzat sâmbăta dimineața, între 1993 și 2000, pe postul NBC. După încheierea show-ului, a jucat în diverse filme și producții de televiziune, inclusiv în „It’s Always Sunny in Philadelphia”.

Sursă foto: Getty

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