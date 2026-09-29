Roxana Ionescu a apelat la injecțiile pentru slăbit pentru a ajunge la silueta ideală: „Aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă”

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Roxana Ionescu, cunoscută ca „Mama Natură”, a vorbit deschis despre lupta cu kilogramele în plus. La 41 de ani, vedeta se bucură de o siluetă perfectă, după ce a apelat la injecțiile pentru slăbit pentru a ajunge la aspectul dorit.
Roxana Ionescu a apelat la injecțiile pentru slăbit
Roxana Ionescu, cunoscută drept „Mama Natură”, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor cu ani în urmă, dedicându-se vieții personale și proiectelor care o împlinesc. La 41 de ani, fosta vedetă TV trăiește o poveste de iubire solidă alături de soțul ei, Tinu Vidaicu, cu care s-a căsătorit în 2020, și alături de care s-a retras la Timișoara.
Recent, Roxana a fost invitată în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță, unde a vorbit deschis despre parcursul său, inclusiv despre provocările legate de imaginea corporală.
Vedeta a recunoscut că în trecut s-a confruntat cu probleme legate de greutate, care au determinat-o să recurgă la metode drastice pentru a slăbi: „Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam. Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt”.
„Mama Natură”, probleme cu greutatea încă din copilărie
Aceste lupte interioare au început încă din copilărie, dar au reapărut în 2019, când Roxana Ionescu a decis să ia măsuri radicale pentru a-și atinge idealul de frumusețe.
„Eu am luat niște kilograme în plus când eram mai mică și am mai luat niște kilograme în plus în 2019, am avut o altă problemă (…) Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt (…) Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam”, a adăugat vedeta.
În același an, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au trecut printr-o încercare grea: pierderea unei sarcini avansate, în luna a șasea. Cu toate acestea, cuplul a găsit puterea să meargă mai departe, păstrându-și speranța de a deveni părinți într-o zi.
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