Roxana Ionescu a apelat la injecțiile pentru slăbit pentru a ajunge la silueta ideală: „Aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă”

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Roxana Ionescu, cunoscută ca „Mama Natură”, a vorbit deschis despre lupta cu kilogramele în plus. La 41 de ani, vedeta se bucură de o siluetă perfectă, după ce a apelat la injecțiile pentru slăbit pentru a ajunge la aspectul dorit.

Roxana Ionescu a apelat la injecțiile pentru slăbit

Roxana Ionescu, cunoscută drept „Mama Natură”, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor cu ani în urmă, dedicându-se vieții personale și proiectelor care o împlinesc. La 41 de ani, fosta vedetă TV trăiește o poveste de iubire solidă alături de soțul ei, Tinu Vidaicu, cu care s-a căsătorit în 2020, și alături de care s-a retras la Timișoara.

Recent, Roxana a fost invitată în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță, unde a vorbit deschis despre parcursul său, inclusiv despre provocările legate de imaginea corporală.

Vedeta a recunoscut că în trecut s-a confruntat cu probleme legate de greutate, care au determinat-o să recurgă la metode drastice pentru a slăbi: „Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam. Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt”.

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„Mama Natură”, probleme cu greutatea încă din copilărie

Aceste lupte interioare au început încă din copilărie, dar au reapărut în 2019, când Roxana Ionescu a decis să ia măsuri radicale pentru a-și atinge idealul de frumusețe.

„Eu am luat niște kilograme în plus când eram mai mică și am mai luat niște kilograme în plus în 2019, am avut o altă problemă (…) Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt (…) Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam”, a adăugat vedeta.

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În același an, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au trecut printr-o încercare grea: pierderea unei sarcini avansate, în luna a șasea. Cu toate acestea, cuplul a găsit puterea să meargă mai departe, păstrându-și speranța de a deveni părinți într-o zi.

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Sursă foto: Instagram.

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