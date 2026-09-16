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Actorul Ralf Richter a murit la 69 de ani

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.  Actualizat 16.09.2026, 17:25
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Actorul german Ralf Richter, devenit celebru la nivel internațional datorită rolului din celebra dramă de război Das Boot (Submarinul), a încetat din viață la vârsta de 69 de ani. Recunoscut pentru stilul său inconfundabil și pentru abordarea unor personaje complexe, Richter a lăsat în urmă o carieră de peste patru decenii în cinematografie și televiziune. Vestea decesului a fost primită cu profundă tristețe de breasla artistică și de numeroșii săi admiratori.

Mesajul tulburător al familiei după pierderea suferită

Trista veste a fost confirmată public de copiii artistului, Aline și Maxwell Richter, prin intermediul unei declarații comune transmise pe rețelele sociale. Aceștia au descris dispariția tatălui lor drept o lovitură extrem de grea, mulțumind în același timp publicului pentru sprijinul necondiționat oferit de-a lungul timpului.

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„Pentru noi, lumea s-a oprit în loc. Pentru mulți fani, el a fost un actor, o figură de cult și o față familiară timp de mulți ani. Dar, înainte de toate, a fost tatăl nostru”, au transmis Aline și Maxwell Richter.

 

O carieră legată de origini și rolul care l-a consacrat

Născut la Essen în anul 1957, Ralf Richter a purtat mereu în suflet legătura cu regiunea sa natală. De-a lungul activității sale scenice, a întruchipat adesea personaje din zona industrială Ruhr, un spațiu recunoscut pentru identitatea sa culturală puternică și directă. Actorul nu a ezitat niciodată să își exprime fascinația pentru rolurile dificile și atipice.

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Deși a apărut constant în producții de succes pentru micul ecran, precum popularele seriale germane Cobra 11 și Tatort, apogeul carierei sale a fost atins în 1981. Producția cinematografică Das Boot, regizată de Wolfgang Petersen, l-a adus pe Richter în rolul marinarului Frensen, jucând alături de nume mari precum Jürgen Prochnow și Otto Sander. Performanța sa din filmul nominalizat la Premiile Oscar l-a propulsat pe actor pe scena internațională, transformându-l într-o emblemă a filmului de război.

Foto – Profimedia

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