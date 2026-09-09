Luciana Păunescu a murit. Fosta vedetă Playboy avea 46 de ani

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Luciana Păunescu, renumită pentru apariția sa în Playboy România în 2007, s-a stins din viață la 46 de ani, în Elveția. Femeia, care devenise antreprenor, a încetat subit din viață, în urma unui infarct.

Luciana Păunescu a murit la 46 de ani

La doar 46 de ani, Luciana Păunescu, cunoscută ulterior sub numele de Luciana Monteleone, a murit în Elveția, lăsând în urmă o poveste de viață marcată de succes, curaj și originalitate. Potrivit Cancan, tragedia s-a produs în urma unui infarct.

Luciana Păunescu a intrat în lumina reflectoarelor în 2007, când a apărut pe coperta revistei Playboy, fiind desemnată „Miss Internet România”. Însă, spre deosebire de alte vedete ale vremii, ea nu s-a limitat la faima câștigată prin paginile revistei. Și-a dorit mai mult, iar ambiția sa a dus-o spre lumea afacerilor și către un parcurs personal unic.

După succesul din România, Luciana a plecat în Italia, unde s-a căsătorit cu Daniele Monteleone. În 2012, cei doi au organizat o nuntă nonconformistă la Belgrad, în timpul unui festival internațional dedicat noilor tehnologii. Ceremonia a fost transmisă live pe internet, iar mirii au purtat ținute neobișnuite: Luciana, o rochie futuristă, iar Daniele, un costum medieval. Ritualul a fost inspirat de religia kopimistă, un manifest pentru libertatea informației și a culturii digitale.

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Și-a dezvoltat o carieră de succes în Elveția

Pe lângă viața personală plină de culoare, Luciana Păunescu a avut și o carieră remarcabilă în antreprenoriat. În 2013, numele său apărea în presa economică în legătură cu Airline Management Solutions, companie care deținea o parte din activitatea Blue Air. Cu o participație de 17%, aceasta s-a afirmat ca una dintre puținele femei implicate în domeniul aviației la acea vreme.

Prietenii o descriau ca o persoană energică și deschisă, determinată să își depășească condiția.

„Era o tipă foarte energică, implicată în multe chestii și voia să își depășească condiția, nu doar să fie o tipă frumoasă”, a declarat Paul Popescu, un apropiat al familiei, pentru Cancan.

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Potrivit acestuia, Luciana Păunescu era încrezătoare și dornică să devină mamă, făcându-și toate analizele medicale cu puțin timp înainte de tragedie.

Luciana a fost prietenă apropiată cu Sandra Romain (Maria Popescu), o altă româncă ce a cunoscut succesul internațional. Cele două au rămas legate de-a lungul timpului, împărtășind atât momentele de glorie, cât și provocările vieții.

La momentul decesului, Luciana locuia în Lugano, Elveția, împreună cu soțul său, Daniele Monteleone. Potrivit informațiilor, moartea sa subită a fost cauzată de un infarct. Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru a o salva, iar pe 29 august 2026, Luciana a fost înmormântată în Lugano, în prezența familiei și a celor dragi.

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Sursă foto: Playboy

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