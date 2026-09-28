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Mama lui Victor Ponta a murit. Cornelia Naum avea 84 de ani: „O vom iubi și o vom purta mereu în suflet”

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Victor Ponta este în doliu după ce mama sa, Cornelia Naum, a murit la vârsta de 84 de ani. Fostul premier a transmis un mesaj emoționant în care a descris-o pe cea care i-a dat viață ca fiind „o mamă și o bunică minunată”.

Mama lui Victor Ponta a murit

Doliu în familia fostului premier Victor Ponta. Mama acestuia, Cornelia Naum, s-a stins din viață pe 27 septembrie 2026, la vârsta de 84 de ani. Vestea tristă a fost confirmată chiar de politician pe rețelele sociale, unde a adus un omagiu emoționant celei care i-a fost alături necondiționat toată viața.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o mamă și o bunică minunată, pe care o vom iubi și o vom purta mereu în suflet. Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru respectul arătat”, a scris Victor Ponta pe contul său de Facebook, mulțumind celor care i-au trimis mesaje de condoleanțe și sprijin în aceste momente dificile.

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Cornelia Naum se confrunta cu probleme de sănătate de mai mulți ani

Cornelia Naum, mama fostului premier, nu se afla în cea mai bună stare de sănătate în ultimii ani. Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Victor Ponta vorbea cu emoție despre starea mamei sale și despre legătura puternică dintre ei.

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„Sunt foarte apropiat de mama mea, nu e în cea mai bună stare și, de câte ori ne vedem, cam rar, din păcate, mă afectează pentru că știu cum era mama mea în vremurile ei bune și mă gândesc doar că vreau să fie înconjurată de noi toți, cei care o iubim, cât mai mult”, mărturisea acesta, lăsând să se înțeleagă cât de mult își dorea ca ea să fie înconjurată de cei dragi.

Cornelia Naum a fost descrisă de fiul său ca o femeie extraordinară, care a avut un rol esențial în formarea lui personală și profesională.

Pierderea sa lasă un gol imens în sufletele celor apropiați. De-a lungul vieții sale, Cornelia a fost o prezență discretă, dar importantă, sprijinind din umbră parcursul politic și profesional al fiului său.

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Victor Ponta, pe punctul de a nu se mai naște

Cornelia Naum a povestit, în urmă cu câțiva ani, că a fost pe punctul de a face avort atunci când a fost însărcinată cu fiul ei, Victor Ponta, din cauza unei afecțiuni medicale. Cu toate acestea, tată fostului premier a insistat să păstreze sarcina.

„Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său, Dumnezeu să-l odihnească, pentru că eu luasem decizia să nu păstrez sarcina. Aveam o anume suferinţă medicală care permitea un avort legal şi eram hotărâtă să nu fac copilul, dar a fost dorinţa fierbinte a tatălui său să îmi asum riscul. Noi am divorţat ulterior, dar, în 1992, când s-a stins din viaţă, tatăl lui Victor a făcut-o în casa noastră, înconjurat de cei dragi”, a declarat, pentru inpolitics.ro, mama lui Victor Ponta, în anul 2010.

Sursă foto: Facebook

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