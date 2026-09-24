Cele mai populare nume de copii din România. Părinții rămân fideli prenumelor tradiționale

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Numele clasice revin în forță în preferințele părinților români în 2026, dar cu o notă modernă. Matei și Eva-Maria conduc în topul celor mai populare prenume, semn că viitoarele generații vor păstra o legătură puternică cu tradiția. În rândul copiilor născuți în acest an, cinci din treisprezece poartă unul dintre cele mai des întâlnite nume.

Cele mai populare nume de copii

În ultimele două decenii, Andrei și Maria au dominat în mod constant listele de prenume preferate. La băieți, după Andrei, urmează David și Alexandru, în timp ce nume precum Ana-Maria, Sofia-Maria și Andreea completează clasamentul pentru fete.

Chiar și cu influențele internaționale tot mai pregnante, părinții români rămân fideli numelor tradiționale. Astfel, în 2026, Matei, David, Luca, Andrei și Alexandru sunt printre cele mai alese pentru băieți. La fete, Maria rămâne lider absolut, urmată de variante ca Eva-Maria, Sofia-Maria și Anastasia-Maria.

„Dacă ne uităm la cele două topuri, constatăm că sunt aceleași, primele 5 în top au jonglat între ele. Constatăm că sunt majoritatea de tradiție biblică, explicația fiind spațiul socio-cultural în care ne aflăm. În ultima vreme au început să reapară numele din Vechiul Testament care, într-o vreme, erau cumva lăsate de o parte. De tipul David, Avraam, Adam, Aaron”, explică Ionuț Geană, cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti” al Academiei Române pentru Știrile ProTV.

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Aplicații pentru părinții indeciși

Astăzi, părinții sunt tot mai preocupați să găsească nume cu rezonanță, ușor de pronunțat și cu o semnificație profundă. În plus, tehnologia vine în ajutor: există deja aplicații care sugerează prenume potrivite pe baza semnificației sau a combinației cu numele de familie.

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Alegerea unui nume a devenit o decizie personală, dar și o punte între generații, unde modernitatea și tradiția merg mână în mână.

Sursă foto: Generată cu AI

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