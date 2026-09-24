Natalia Guberna, reacție dură la adresa lui Horia Brenciu în scandalul cu Elena Cârstea. „Nu a fost un gentleman! Ea și-a făcut visuri, speranțe”

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Schimbul de replici din mediul online dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu a stârnit un val de reacții puternice în lumea artistică din România. După ce solista stabilită în Statele Unite și-a exprimat public dezamăgirea că nu va mai urca pe scena de la Sala Palatului, iar Horia Brenciu a justificat decizia prin lipsa cadrului și a timpului necesar, artista Natalia Guberna a decis să iasă în față.

Aceasta i-a luat apărarea colegei sale de generație și a criticat dur modul în care a fost gestionată întreaga situație.

Reacția fermă a Nataliei Guberna: „Nu mi se pare că a procedat corect”

Natalia Guberna consideră că anularea invitației a fost un gest neelegant, subliniind că Elena Cârstea rămâne un nume de referință în muzica românească și că merita din plin această revenire în fața publicului de acasă.

„Elena are publicul ei, are multe cântece frumoase, face parte din elita artiștilor. E o stea între stelele muzicii ușoare românești, apreciată, mulți artiști tineri au crescut cu muzica ei, merita să revină în fața publicului din România. Este absolut normal ca Elena să se supere că invitația la Sala Palatului a lui Horia Brenciu a fost retrasă. Horia Brenciu nu a fost un gentleman în această situație.

Nu mi se pare că a procedat corect față de ea, Elena și-a făcut visuri, speranțe. Cu siguranță însă poate că are motivele lui, dacă a procedat așa, ceva s-a întâmplat de a renunța la colaborarea cu Elena Cârstea!”, a declarat Natalia Guberna pentru click.ro.

Impactul emoțional asupra artistei: „E o dezamăgire profundă, o doare sufletul”

Solista a vorbit și despre durerea provocată de această schimbare de planuri. Pentru Elena Cârstea, invitația de a cânta la Sala Palatului reprezentase o oportunitate de reîntâlnire cu fanii din țară , iar retragerea ei a lăsat o urmă adâncă de amărăciune.

„O cunosc pe Elena, era potrivit momentul ei artistic în concertul lui, cum nu? Avea speranța de a reveni în România, de a cânta pentru public, chiar cântă cu tot sufletul, e pasionată de ceea ce face. E o dezamăgire profundă retragerea acestei invitații, o doare sufletul. Te bucuri, ca mai apoi să nu se mai întâmple nimic. Dezamăgirile dor cel mai tare”, a adăugat Natalia Guberna.

Reacții împărțite în breasla artistică Situația creată a stârnit opinii divergente în rândul colegilor de breaslă. Instrumentistul Flavius Teodosiu i-a sărit și el în ajutor cântăreței, susținând că talentul și stilul direct al Elenei Cârstea au deranjat de-a lungul timpului. Pe de altă parte, există și voci din industria muzicală care îi iau apărarea lui Horia Brenciu, amintind de respectul pe care acesta i l-a purtat artistei în trecut și argumentând că la mijloc ar fi vorba strict de considerente logistice și de timp, nu de o intenție răuvoitoare.

Foto – Facebook

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