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Gary „Angry” Anderson, solistul trupei rock Rose Tattoo, a murit la 79 de ani

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Raluca Vițu
.  Actualizat 24.09.2026, 14:26
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Gary Anderson, solistul trupei australiene de rock Rose Tattoo, a murit la vârsta de 79 de ani. Muzicianul s-a stins din viață la Sydney, înconjurat de familie și de cei dragi, în urma unor complicații cardiace apărute după un infarct suferit în timpul unui turneu în Germania.

Cunoscut pentru vocea sa tăioasă, înfățișarea inconfundabilă și prezența scenică vulcanică, artistul a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă și o carieră care s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii.

Originea unui personaj legendar

Născut la Melbourne, Gary Anderson a primit în tinerețe porecla care avea să îl definească pentru tot restul vieții. Din cauza staturii sale mici și a atitudinii combative, a fost numit inițial Angry Ant (furnică furioasă), denumire care s-a scurtat rapid la numele de scenă sub care a devenit celebru – Angry. Înainte de a cunoaște succesul masiv, a cântat în trupa Buster Brown alături de Phil Rudd, cel care avea să devină ulterior bateristul formației AC/DC.

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Ascensiunea trupei Rose Tattoo

În anul 1976, artistul a pus bazele formației Rose Tattoo la Sydney, grup care a devenit rapid un punct de referință pentru muzica rock din Australia. Cu piese emblematice precum cele lansate pe albumul de debut din 1978, trupa a impus un stil direct, dur și fără compromisuri.

Sunetul lor agresiv și spectacolele pline de energie au influențat generații întregi de muzicieni, printre care și membrii trupei americane Guns N’ Roses, care i-au invitat mai târziu să le deschidă concertul într-un turneu mondial.

 

O carieră polivalentă și succesul internațional

Pe lângă activitatea din muzica rock, Gary Anderson a explorat și alte domenii artistice. A jucat în cinematografie, având un rol remarcat în filmul Mad Max din 1985. În 1987, lansarea baladei de succes Suddenly i-a adus recunoaștere la nivel global, piesa devenind celebră după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a unui cunoscut serial de televiziune australian. Melodia a urcat pe locurile fruntașe în clasamentele muzicale din mai multe țări.

Implicarea socială și ultimii ani

În a doua parte a vieții, muzicianul s-a implicat activ în cauze sociale și de caritate, sprijinind organizațiile pentru drepturile tinerilor și campaniile pentru sănătatea bărbaților. Pentru contribuția sa adusă comunității și artei, a primit o importantă distincție de stat în Australia. Deși s-a confruntat cu pierderi personale grele, artistul a continuat să urce pe scenă și să cânte în fața publicului până la sfârșitul vieții.

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