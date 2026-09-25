Cum ar arăta Guvernul Mureșan. Premierul desemnat s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan. PNL, USR și UDMR și-au împărțit ministerele

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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și președintele Nicușor Dan, s-au întâlnit vineri, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta despre componența noului Guvern. După vizita în SUA, la Adunarea Generală a ONU, șeful statului s-a văzut cu premierul desemnat, iar discuțiile au durat puțin peste o oră. Mureșan i-a prezentat schița Guvernului șefului statului.

Cum ar arăta Guvernul condus de Siegfried Mureșan

După discuția de joi cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, cele trei partide și-au împărțit ministerele, iar PNL ar urma să primească 7 portofolii, USR 5, iar UDMR 3.

Pe de altă parte, la Ministerul Justiției ar urma să fie propus un candidat indepenendent.

Pe parcursul zilei de vineri, 25 septembrie, după discuțiile pe care Siegfried Mureșan le-a avut cu Nicușor Dan, partidele urmează să aibă ședințe, așa că portofoliile pot fi modificate.

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Conform surselor Digi24, în noul Executiv urmează să ajungă politicieni care au mai guvernat și în trecut, precum Raluca Turcan la Ministerul Muncii sau Cătălin Drupă la Transporturi.

Conform liderilor celor trei partide, fiecare formațiune își va păstra ministerele pe care le deține în prezent și se vor împărți doar portofoliile rămase vacante după plecarea PSD din Guvern.

Fiecare partid primește un vicepremier

Potrivit înțelegerii dintre Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, PNL îl va propune pe Mircea Abrudean pentru funcția de vicepremier. USR îl susține pentru acest post pe Radu Miruță, iar UDMR pe Tánczos Barna.

Astfel, noul Cabinet Mureșan ar urma să aibă trei vicepremieri, față de cinci câți sunt în actualul Guvern. Fiecare dintre cele trei formațiuni va avea câte un reprezentant în conducerea Executivului.

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PNL va avea șapte ministere în viitorul Guvern Mureșan, dintre care trei sunt portofolii deținute până acum de PSD.

Mircea Abrudean este propus la Ministerul de Interne și ar urma să fie și vicepremier. La Sănătate este propusă Oana Gheorghiu, iar Raluca Turcan ar urma să preia Ministerul Muncii.

PNL îl propune pe Dragoș Pîslaru la Ministerul Fondurilor Europene și pe Sebastian Burduja la Energie. Alexandru Nazare ar urma să rămână la Finanțe, iar Mihai Dimian este propus în continuare pentru Ministerul Educației.

Ce ministere primește USR

USR va avea cinci ministere și funcția de secretar general al Guvernului. Inițial, partidul ceruse șase ministere, însă numărul a fost redus în urma negocierilor.

Radu Miruță ar urma să rămână la Ministerul Apărării și să fie și vicepremier. Oana Țoiu își păstrează Ministerul de Externe, iar Irineu Darău este propus la Ministerul Economiei.

Diana Buzoianu ar urma să rămână la Ministerul Mediului, iar Cătălin Drulă este propus pentru Ministerul Transporturilor.

Ce ministere primește UDMR

UDMR va avea trei ministere: Dezvoltarea, Cultura și Agricultura.

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Cseke Attila este propus în continuare la Ministerul Dezvoltării, iar Tánczos Barna la Agricultură. Tánczos Barna ocupă în prezent, interimar, această funcție.

Foto: Hepta

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