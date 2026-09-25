Primele imagini de la înmormântarea Valentinei. Tânăra de 28 de ani este condusă pe ultimul drum

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Cazul Valentinei a șocat întreaga țară. Tânăra de 28 de ani a fost găsită decedată într-o valiză în râul Olt și este condusă astăzi pe ultimul drum. Apropiații și familia s-au adunat la Biserica Sfântul Nicolae din Filiași pentru înmormântarea fetei.

Familia își ia rămas bun de la Valentina, fata de 28 de ani ucisă

Valentina a fost omorâtă și pusă într-o valiză. Câțiva pescari au găsit valiza puțin deschisă în râul Olt și au alertat autoritățile.

Părinții și sora Valentinei își iau rămas bun de la ea astăzi, 25 septembrie. Slujba de înmormântare a început la ora 11:00 la Biserica Sfântul Nicolae din Filiași. Apropiații s-au adunat la capela unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al tinerei.

Moartea Valentinei a fost un șoc pentru toți cei care au cunoscut-o, iar ziua de astăzi este îngrozitor de dificilă pentru familia tinerei de 28 de ani. Astăzi, ea este condusă pe ultimul drum.

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Zeci de persoane s-au adunat la capela bisericii din Filiași pentru a o conduce pe Valentina pe ultimul drum. La capelă s-au adunat părinții, prieteni, colegi, dar și persoane care au cunoscut-o pe fata din Gorj, iar durerea este de neimaginat.

Valentina a avut o moarte violentă

Valentina a fost ucisă pe data de 21 septembrie, apoi trupul ei a fost pus într-o valiză, transportat cu mașina și abandonat în râul Olt.

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Cadavrul a fost descoperit de un pescar care a găsit întâmplător valiza și a constatat că în interior se afla un cadavru. Acesta a sunat de urgență la 112 și a alertat autoritățile, care au venit să constate tot ce s-a întâmplat.

Principalul suspect în cazul uciderii Valentinei este iubitul acesteia. Cei doi locuiau împreună în Vâlcea și aveau o relație de puțin timp.

Vlad este de negăsit după ce trupul tinerei a fost găsit, iar polițiștii au pornit pe urmele sale și suspectează că acesta ar fi fugit din România.

Între timp, medicii legiști au efectuat autopsia în cazul tinerei și au constatat că a avut parte de o moarte violentă.

„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuţit şi marginea ascuţită, posibil cuţit şi prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie aşezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026″, a declarat Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, conform sursei menționate.

Foto: Captura video/Spynews

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