Ce i-a spus Valentina Tănăsie tatălui ei înainte să moară. Tânăra a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt

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Valentina Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, a fost găsită fără viață într-o valiză ce plutea pe Olt, lângă barajul Zăvideni. Principalul suspect, iubitul ei, a fugit din țară, fiind acum căutat în Ungaria. Ce spunea familia tinerei despre partenerul ei, Vlăduț Gheorghe Băltățeanu, înainte de crimă.

Ce spunea familia Valentinei Tănăsie, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe Olt, despre partenerul ei

Valentina Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, a fost găsită fără suflare într-o valiză plutind pe râul Olt, în zona barajului Zăvideni. Valentina era fiica unui cunoscut lăutar din Dolj și, în ultimele luni, locuia împreună cu iubitul său în județul Vâlcea. Povestea lor, începută online și transformată rapid într-o relație de câteva luni, a avut un final tragic, lăsând familia și comunitatea în stare de șoc.

Potrivit Stirileprotv.ro, anchetatorii au descoperit urme brun-roșcate, posibil sânge, pe o saltea din locuința celor doi, ceea ce întărește suspiciunile că acolo ar fi avut loc crima.

Petru Tănăsie, tatăl Valentinei, a povestit că ultima oară când și-a auzit fiica a fost în noaptea de duminică spre luni, după o petrecere. Aceasta i-ar fi spus că iubitul ei consumase alcool și o amenințase. „Gelos băiatul ăla, drogat, beat. Mi-a zis să îl las în pace că e beat, că ea îl iubește, dar vorbește prostii că e beat. L-am sunat pe el: «Bă, tată, fii cuminte să nu faceți vreo prostie că vin la voi»”, a declarat acesta, vizibil afectat.

Probele strânse până acum indică o moarte violentă: Valentina a suferit lovituri la cap, coaste rupte și multiple echimoze. Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a confirmat că fostul partener al tinerei, un frizer de 30 de ani, este principalul suspect. „Cercetările se desfășoară în jurul unui bărbat din județul Vâlcea, care a părăsit țara înainte de descoperirea faptei”, a explicat acesta.

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Unchiul suspectului susține că el și Valentina voiau să întemeieze o familie

Se pare că bărbatul a fugit în Ungaria, fiind ajutat de un prieten căruia i-ar fi spus că are probleme cu mașina. Însă, până în prezent, anchetatorii nu au indicii că prietenul ar fi fost conștient de adevăratul motiv al plecării. Autoritățile fac acum tot posibilul pentru a-l localiza pe inculpat și a-l aduce în fața justiției. Comisar-șef Ovidiu Mandea, șeful Serviciului Investigații Criminale IPJ Vâlcea, a declarat că „suspiciunile sunt multe” și că materialul probator va fi crucial în determinarea adevărului.

Cazul devine și mai tulburător în contextul în care, cu patru ani în urmă, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu într-un alt caz de violență domestică. Deși inițial fusese acuzat de viol, cazul a fost încadrat ulterior ca „lovire sau alte violențe”. Însă, în relația cu Valentina, nu existau plângeri oficiale depuse împotriva sa.

Unchiul suspectului a declarat că tânăra își dorea să întemeieze o familie cu acesta: „Eu din câte știu de la cumnată că povestea că vrea să rămână și gravidă, să își facă familie”. Din păcate, relația lor pare să fi fost marcată de episoade de gelozie și comportamente toxice. Tatăl Valentinei l-a descris pe fostul iubit al fiicei sale ca fiind „gelos, drogat, beat”.

Această tragedie readuce în prim-plan necesitatea unor măsuri mai stricte pentru protejarea femeilor aflate în relații abuzive și nevoia de a recunoaște semnele timpurii ale violenței domestice.

Foto: Facebook

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