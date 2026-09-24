  MENIU  
Home > Știri > Ce i-a spus Valentina Tănăsie tatălui ei înainte să moară. Tânăra a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt

Ce i-a spus Valentina Tănăsie tatălui ei înainte să moară. Tânăra a fost găsită într-o valiză care plutea pe Olt

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Valentina Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, a fost găsită fără viață într-o valiză ce plutea pe Olt, lângă barajul Zăvideni. Principalul suspect, iubitul ei, a fugit din țară, fiind acum căutat în Ungaria. Ce spunea familia tinerei despre partenerul ei, Vlăduț Gheorghe Băltățeanu, înainte de crimă.

Ce spunea familia Valentinei Tănăsie, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe Olt, despre partenerul ei

Valentina Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, a fost găsită fără suflare într-o valiză plutind pe râul Olt, în zona barajului Zăvideni. Valentina era fiica unui cunoscut lăutar din Dolj și, în ultimele luni, locuia împreună cu iubitul său în județul Vâlcea. Povestea lor, începută online și transformată rapid într-o relație de câteva luni, a avut un final tragic, lăsând familia și comunitatea în stare de șoc.

Potrivit Stirileprotv.ro, anchetatorii au descoperit urme brun-roșcate, posibil sânge, pe o saltea din locuința celor doi, ceea ce întărește suspiciunile că acolo ar fi avut loc crima.

Petru Tănăsie, tatăl Valentinei, a povestit că ultima oară când și-a auzit fiica a fost în noaptea de duminică spre luni, după o petrecere. Aceasta i-ar fi spus că iubitul ei consumase alcool și o amenințase. „Gelos băiatul ăla, drogat, beat. Mi-a zis să îl las în pace că e beat, că ea îl iubește, dar vorbește prostii că e beat. L-am sunat pe el: «Bă, tată, fii cuminte să nu faceți vreo prostie că vin la voi»”, a declarat acesta, vizibil afectat.

Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Recomandarea zilei

Probele strânse până acum indică o moarte violentă: Valentina a suferit lovituri la cap, coaste rupte și multiple echimoze. Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a confirmat că fostul partener al tinerei, un frizer de 30 de ani, este principalul suspect. „Cercetările se desfășoară în jurul unui bărbat din județul Vâlcea, care a părăsit țara înainte de descoperirea faptei”, a explicat acesta.

Citește și: Mașina iubitului Valentinei a fost găsită. Tânărul este principalul suspect în cazul de crimă și a fugit din țară 

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

Unchiul suspectului susține că el și Valentina voiau să întemeieze o familie

Se pare că bărbatul a fugit în Ungaria, fiind ajutat de un prieten căruia i-ar fi spus că are probleme cu mașina. Însă, până în prezent, anchetatorii nu au indicii că prietenul ar fi fost conștient de adevăratul motiv al plecării. Autoritățile fac acum tot posibilul pentru a-l localiza pe inculpat și a-l aduce în fața justiției. Comisar-șef Ovidiu Mandea, șeful Serviciului Investigații Criminale IPJ Vâlcea, a declarat că „suspiciunile sunt multe” și că materialul probator va fi crucial în determinarea adevărului.

Cazul devine și mai tulburător în contextul în care, cu patru ani în urmă, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu într-un alt caz de violență domestică. Deși inițial fusese acuzat de viol, cazul a fost încadrat ulterior ca „lovire sau alte violențe”. Însă, în relația cu Valentina, nu existau plângeri oficiale depuse împotriva sa.

Unchiul suspectului a declarat că tânăra își dorea să întemeieze o familie cu acesta: „Eu din câte știu de la cumnată că povestea că vrea să rămână și gravidă, să își facă familie”. Din păcate, relația lor pare să fi fost marcată de episoade de gelozie și comportamente toxice. Tatăl Valentinei l-a descris pe fostul iubit al fiicei sale ca fiind „gelos, drogat, beat”.

Această tragedie readuce în prim-plan necesitatea unor măsuri mai stricte pentru protejarea femeilor aflate în relații abuzive și nevoia de a recunoaște semnele timpurii ale violenței domestice.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
GSP.ro
La 41 de ani, marea campioană și-a oficializat relația cu sportivul cu 11 ani mai tânăr: „E timpul”
La 41 de ani, marea campioană și-a oficializat relația cu sportivul cu 11 ani mai tânăr: „E timpul”
Click.ro
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman”
Scandalul dintre Elena Cârstea și Horia Brenciu ia amploare. Natalia Guberna îi sare în apărare: „Nu a fost gentleman”
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Redactia.ro
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Citește și...
„Gigi îl vrea categoric, 75% este rezolvat”: Mihai Stoica, anunț-bombă pentru deturnarea lui Nicolae Stanciu de la U Cluj
Catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. De când ar urma să fie aplicată noua regulă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Netflix pregătește una dintre cele mai spectaculoase premiere. Filmările au avut loc pe un vulcan real
Ce au găsit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei a scos la iveală detalii cumplite
Mașina iubitului Valentinei a fost găsită. Tânărul este principalul suspect în cazul de crimă și a fugit din țară 
Pozele care spun totul despre discursul președintelui Nicușor Dan la ONU
Cine este sora tinerei găsită moartă într-o valiză, pe Olt. Ce legătură are Eliza cu Mira, Antonia, dar și cu Elena, soția lui Ianis Hagi! E o persoană foarte importantă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lora nu vrea să devină mamă. Vedeta explică motivele: „E prea multă răutate” 
Lora nu vrea să devină mamă. Vedeta explică motivele: „E prea multă răutate” 
Andreea Vasile se întoarce pe sticlă! "Este ceva ce n-am mai făcut până acum!" Ce spune Ruxandra Ion despre alegerea actriței pentru noua producție Antena 1
Andreea Vasile se întoarce pe sticlă! "Este ceva ce n-am mai făcut până acum!" Ce spune Ruxandra Ion despre alegerea actriței pentru noua producție Antena 1
Proiecte speciale
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Libertatea.ro
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Avantaje
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Mihai Onilă spune că simte prezența fiicei sale pe care a pierdut-o în urmă cu 10 ani: „Pe fiica mea o simt ca pe o prezență, care îmi răspunde la întrebări, atunci când o chem”
Mihai Onilă spune că simte prezența fiicei sale pe care a pierdut-o în urmă cu 10 ani: „Pe fiica mea o simt ca pe o prezență, care îmi răspunde la întrebări, atunci când o chem”
Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, scandal de proporții cu mama fetiței sale. Au ajuns în fața judecătorului 
Tuncay Öztürk, fostul soț al Andreei Marin, scandal de proporții cu mama fetiței sale. Au ajuns în fața judecătorului 
Natalia Guberna, reacție dură la adresa lui Horia Brenciu în scandalul cu Elena Cârstea. "Nu a fost un gentleman! Ea și-a făcut visuri, speranțe"
Natalia Guberna, reacție dură la adresa lui Horia Brenciu în scandalul cu Elena Cârstea. "Nu a fost un gentleman! Ea și-a făcut visuri, speranțe"
Nicușor Dan, explicații despre sărutul cu Mirabela Grădinaru. Cum a ajuns momentul intim pe TikTok
Nicușor Dan, explicații despre sărutul cu Mirabela Grădinaru. Cum a ajuns momentul intim pe TikTok
Observator News
Răpus de durere, tatăl Valentinei îl amenință pe călăul fiicei sale: "Nu stau de vorbă cu el, îl omor"
Răpus de durere, tatăl Valentinei îl amenință pe călăul fiicei sale: "Nu stau de vorbă cu el, îl omor"
Libertatea pentru Femei
Doamne, nu.. Știrea tragică a momentului, doliu profund în România. Încă un român A MURIT fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla imediat după ce și-a dat ultima sufl.are..
Doamne, nu.. Știrea tragică a momentului, doliu profund în România. Încă un român A MURIT fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla imediat după ce și-a dat ultima sufl.are..
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Redactia.ro
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Băutura virală pentru imunitate a Elwirei Petre. Rețeta pas cu pas: „E ritualul nostru de toamnă și iarnă”/ VIDEO
Băutura virală pentru imunitate a Elwirei Petre. Rețeta pas cu pas: „E ritualul nostru de toamnă și iarnă”/ VIDEO
Două zodii intră într-o perioadă de aur financiară până în 2030. Au parte de bani, belșug și câștiguri
Două zodii intră într-o perioadă de aur financiară până în 2030. Au parte de bani, belșug și câștiguri
Hipertensiune la 20-30 de ani: ce spun noile ghiduri despre tensiunea arterială
Hipertensiune la 20-30 de ani: ce spun noile ghiduri despre tensiunea arterială
Jobul de la 40-50 de ani poate lăsa urme asupra memoriei. Ce au descoperit cercetătorii după ani de urmărire
Jobul de la 40-50 de ani poate lăsa urme asupra memoriei. Ce au descoperit cercetătorii după ani de urmărire
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața. Nu o mai recunoști!
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața. Nu o mai recunoști!
Libertatea
Secretul sosului perfect de vin roșu: cum poți să îl prepari fără carne
Secretul sosului perfect de vin roșu: cum poți să îl prepari fără carne
Trei spitale din România au rămas fără acreditare în ultimul an. Ce se întâmplă la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu” din Capitală: pereți degradați, supraaglomerare și probleme cu apă caldă
Trei spitale din România au rămas fără acreditare în ultimul an. Ce se întâmplă la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare „Vlad Voiculescu” din Capitală: pereți degradați, supraaglomerare și probleme cu apă caldă
Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul
Părinții singuri pot primi 3 zile în plus de concediu de odihnă. Senatul a votat proiectul
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Iarna a venit peste noapte pe Transfăgărășan. Ninge viscolit, iar drumarii intervin cu utilaje cu lamă și peste 5 tone de sare spre Bâlea Lac / VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton