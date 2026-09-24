Mașina iubitului Valentinei a fost găsită. Tânărul este principalul suspect în cazul de crimă și a fugit din țară 

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Mașina cu care iubitul Valentinei s-a deplasat după moartea tinerei a fost găsită de anchetatori, care au sigilat mașina și va fi folosită drept probă la dosar. Principalul suspect rămâne în continuare de negăsit. Cazul Valentinei a șocat o țară întreagă. Tânăra de 28 de ani a fost găsită decedată într-o valiză, pe râul Olt.

Mașina principalului suspect în cazul Valentinei a fost găsită

Informații de ultimă oră în cazul morții Valentinei, tânăra de 28 de ani care a fost găsită într-o valiză pe râul Olt. Procurorii au sigilat autoturismul, care va fi folosit drept probă la dosar.

Se pare că tânărul ar fi fugit din țară, iar el este principalul suspect în acest caz.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a transmis într-un comunicat de presă că bărbatul, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, ar fi părăsit teritoriul României înainte de a fi descoperit cadavrul tinerei.

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„La acest moment cercetările se desfășoară in personam, față de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect și cu privire la care există informații că ar fi părăsit teritoriul țării anterior descoperirii faptei.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”, se spune în comunicat.

Cum a fost descoperită fapta

Parchetul a făcut precizări despre modul în care a fost descoperită fapta îngrozitoare.

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„În cursul zilei de 22.09.2026 lucrătorii din cadrul IPJ Vâlcea au fost sesizați telefonic de către o persoană care a apelat numărul 112, în zona Barajului Ionești, jud. Vâlcea, cu privire la faptul că a identificat un bagaj care plutea la suprafața apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru.

Astfel, apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de omor, faptă prevăzută de ar

Tatăl tinerei a precizat că a vorbit ultima oară cu fiica lui duminică noaptea, după ce iubitul acesteia i-a trimis un mesaj în care se plângea că Valentina l-ar fi înșelat.

Bărbatul a încercat să o sune luni dimineața, dar tânăra nu a mai răspuns la telefon. L-a sunat apoi pe iubitul acesteia, care i-a spus că era la muncă și că nu a vorbit cu ea. Tatăl Valentinei a sunat la 112 și a anunțat că fiica lui este dispărută, iar câteva ore mai târziu, trupul ei a fost găsit de câțiva pescari în râul Olt.

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