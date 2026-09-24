Călugărul travestit Sorin Matei Filip, executat silit după ce a prădat biserica în care slujea. „Cecille del Sol” este de negăsit

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Sorin Matei Filip, alias „Cecille del Sol”, călugărul travestit care a fugit cu banii mănăstirii Bobota din Sălaj, este din nou căutat. De data aceasta, bărbatul a intrat în atenția executorilor, după ce nu a achitat un împrumut de peste 6.000 lei.

Călugărul travestit Cecille Del Sol, executat silit

Viața lui Sorin Matei Filip, cunoscut publicului drept „Cecille del Sol”, continuă să fie un adevărat roman dramatic. După ce în urmă cu peste un deceniu a fost dat în urmărire generală pentru că se sustrăgea executării pedepsei cu închisoarea, fostul călugăr este acum din nou în atenția autorităților.

De această dată, executorii judecătorești încearcă să recupereze datoriile acumulate de Filip, dar acesta pare de negăsit, relatează Spynews.

În 2012, „Cecille del Sol” a fost condamnat pentru că a furat bani din donațiile credincioșilor de la Mănăstirea Bobota din județul Sălaj. Mai exact, fostul călugăr, care cânta prin baruri îmbrăcat în rochii, a fost acuzat că, după ce a câștigat încrederea superiorilor săi și a devenit responsabil cu finanțele mănăstirii, a sustras 20.000 de lei, 1.200 de euro și un aparat în valoare de 2.500 de lei. Banii erau destinați pictării bisericii.

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Fostul călugăr are din nou probleme cu legea

După ispășirea pedepsei, Sorin matei Filip nu a renunțat la problemele cu legea. Acesta s-a implicat într-un nou scandal financiar. Fostul călugăr travestit a contractat un împrumut de peste 6.000 de lei de la o instituție financiară nebancară (IFN), însă nu a mai returnat suma.

Ca urmare, IFN-ul a deschis un proces civil împotriva sa, iar instanța a decis executarea silită a fostului călugăr. Conform hotărârii definitive, acesta trebuie să plătească atât suma datorată de 6.092,98 lei, cât și cheltuielile de judecată în valoare de 200 de lei.

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Hotărârea judecătorească, care nu a fost atacată, este acum în mâinile executorilor judecătorești. Totuși, punerea în aplicare a executării este îngreunată de faptul că Sorin Matei Filip pare să fi dispărut din nou fără urmă.

Sursă foto: Facebook, Spynews

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