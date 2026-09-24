Când trecem la ora de iarnă în 2026. Data exactă la care dăm ceasurile înapoi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În toamna acestui an, românii vor câștiga din nou o oră în plus de somn, odată cu revenirea la orarul standard de iarnă. Chiar dacă dezbaterea privind renunțarea la această practică durează de ani de zile la nivelul Uniunii Europene, schimbarea rămâne în continuare obligatorie. Trecerea la ora de iarnă are loc, ca în fiecare an, în ultima duminică din luna octombrie, aducând nopți mai lungi și zile care aparent se termină mai devreme.

Cum se modifică ceasurile în noaptea de 24 spre 25 octombrie

Trecerea oficială la ora de iarnă se va face în noaptea de sâmbătă spre duminică, respectiv 24 spre 25 octombrie 2026. În acel moment, ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce înseamnă că vom dormi mai mult cu 60 de minute. Regula este reglementată la nivel european prin Directiva 2000/84/CE, care asigură aplicarea unitară a orarului de vară și de iarnă în toate statele membre. Pentru România, aflată pe fusul orar al Europei de Est, momentul schimbării este sincronizat la nivelul întregului bloc comunitar, adaptându-se la ora universală, notează digi24.ro.

Citeşte şi: Cum a reușit o româncă să păcălească un pensionar de 82 de ani sub pretextul unei povești de dragoste. L-a lăsat fără 400.000 de euro

Citeşte şi: Când se virează banii de pensii în octombrie 2026. Calendarul plăților pe card și prin poștă

De ce continuăm să schimbăm ora deși votul a fost dat

Mulți oameni se întreabă de ce este necesară în continuare ajustarea ceasurilor, în condițiile în care Parlamentul European a votat încă din primăvara anului 2019 pentru eliminarea schimbării sezoniere. Propunerea Comisiei Europene viza renunțarea definitivă la această practică din anul 2021, însă inițiativa nu s-a concretizat într-o lege aplicabilă.

Pentru ca decizia să intre în vigoare, era nevoie și de acordul Consiliului UE, unde guvernele statelor membre nu au ajuns la o poziție comună cu privire la fusul orar definitiv pe care ar trebui să îl adopte fiecare țară.

Un nou studiu european caută soluția definitivă

În lipsa unanimei înțelegeri, discuțiile au stagnat o perioadă, însă subiectul a revenit în atenția oficialilor europeni. În prima parte a anului 2026, Comisia Europeană a lansat un studiu complex pentru a analiza în detaliu scenariile posibile, de la menținerea permanentă a orei de vară până la stabilizarea orarului de iarnă.

Cercetarea evaluează impactul asupra pieței interne, consumului de energie, transporturilor și sănătății populației. Rezultatele finale ale acestui studiu sunt așteptate la sfârșitul anului 2026, urmând să servească drept bază pentru viitoarele decizii politice, fără a schimba însă regula valabilă pentru toamna aceasta.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News