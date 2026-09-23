  MENIU  
Home > Știri > Cum a reușit o româncă să păcălească un pensionar de 82 de ani sub pretextul unei povești de dragoste. L-a lăsat fără 400.000 de euro

Cum a reușit o româncă să păcălească un pensionar de 82 de ani sub pretextul unei povești de dragoste. L-a lăsat fără 400.000 de euro

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O româncă a fost condamnată de magistrații din Spania la patru ani de închisoare pentru o fraudă de aproape 400.000 de euro, după ce a manipulat un pensionar în vârstă de 82 de ani sub pretextul unei povești de dragoste. Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a stabilit că femeia a exploatat vulnerabilitatea emoțională și singurătatea bărbatului văduv, convingându-l să îi ofere sume uriașe de bani și chiar o jumătate dintr-o proprietate imobiliară.

De la o întâlnire la Bruxelles la donația unei case în San Sebastián

Relația dintre cei doi a început pe 25 ianuarie 2022, într-un restaurant din Bruxelles. Văduv de trei ani, bărbatul a fost rapid captivat de atenția femeii, care i-a dat de înțeles că dorește o relație serioasă, asigurându-l că diferența mare de vârstă nu reprezintă un impediment.

Câteva luni mai târziu, cei doi s-au mutat în orașul spaniol San Sebastián, unde bătrânul a cumpărat o locuință în valoare de 264.119 euro. Ulterior, românca l-a convins pe bărbat să îi doneze jumătate din imobil, o tranzacție evaluată la 132.055 de euro și perfectată cu sprijinul unui avocat roman, potrivit presei spaniole.

Măcinat de singurătate, pensionarul a sperat că a găsit o nouă șansă la fericire și a crezut în bunele intenții ale parteneri sale, mărturisind ulterior în fața instanței: „Am vrut să cred că am fost foarte norocos”.

Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Recomandarea zilei

Sute de mii de euro pierduți pe promisiuni și minciuni

Odată ce a obținut cota-parte din proprietate, femeia a început să ceară sume tot mai mari. Aceasta a inventat povestea achiziționării unei case în România pentru mama sa, promițându-i bărbatului că locuința va ajunge, în final, tot în proprietatea lui. În baza acestui pretext, bătrânul a efectuat patru transferuri bancare uriașe între noiembrie 2022 și septembrie 2023, însumând 233.500 de euro. Fraudarea a continuat cu cereri pentru așa-zise renovări, dar și cu pretexte minore, cum ar fi un presupus test medical de 500 de euro care nu figura în registrele vreunui spital.

Mai mult, bărbatul a fost păcălit să plătească și pentru servicii juridice fictive. Vorbind despre banii pe care i-a dat sub presiune, pensionarul a declarat: „În acele zile, ea mi-a luat 3.000 de euro”.

Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Adelina Pestrițu, mărturisiri emoționante despre căsnicia cu Virgil Șteblea. „M-a învățat să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă!” Transformarea prin care a trecut alături de partenerul ei

Citeşte şi: Nepotul lui Puya, în stare gravă la spital după ce a căzut de la balcon. Băiatul de 6 ani s-a izbit de capota unei mașini

Citeşte şi: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, sărut pe aeroport. Președintele, surprins în ipostaze tandre cu partenera sa

Alertat de consilierul bancar și escortat de poliție

Suspiciunile au început să apară în momentul în care pensionarul a observat dispariția cardului său bancar. Anchetatorii au stabilit că, între ianuarie 2023 și februarie 2024, românca a efectuat 63 de retrageri neautorizate de numerar, extragând din contul victimei 21.770 de euro. Alertat de consilierul său bancar din Bruxelles, care l-a avertizat că economiile îi scădeau drastici, bărbatul a descoperit treptat că femeia mințea și în privința locului de muncă sau a deselor plecări de acasă.

Tensiunea dintre cei doi a escaladat, culminând cu intervenția Poliției Naționale din San Sebastián, chemată după ce femeia a refuzat să îl lase pe bărbat să discute singur cu avocatul său. În cele din urmă, pensionarul și-a făcut bagajele și a părăsit locuința escortat de polițiști, rămânând în cont cu mai puțin de 100.000 de euro.

Pedeapsă cu închisoarea și despăgubiri uriașe

Expertizele efectuate în cadrul procesului au arătat că, deși bărbatul își păstrase capacitățile cognitive, prezenta un deficit socio-emoțional care îl făcea extrem de vulnerabil la manipulare. Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a considerat că această stare a fost speculată premeditat și a condamnat-o pe româncă la patru ani de închisoare pentru fraudă agravată, alături de o amendă penală.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța spaniolă a dispus revocarea donației imobiliare de 132.055 de euro și a obligat-o pe femeie să îi achite victimei despăgubiri de 265.150 de euro, la care se adaugă cheltuielile notariale și dobânzile legale.

Foto – Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
GSP.ro
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
Click.ro
2 zodii se întorc la iubiri mai vechi. Astrele avertizează: pot da cu piciorul relațiilor din prezent
2 zodii se întorc la iubiri mai vechi. Astrele avertizează: pot da cu piciorul relațiilor din prezent
TV Mania
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Redactia.ro
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Citește și...
Gică Hagi mizează pe Băluță la mijlocul terenului: echipa cu care vrea să învingă Suedia în Liga Națiunilor
Unde poți găsi un job part-time în 2026. Domeniile care fac cele mai multe angajări şi cât se câştigă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Toamnă mai puțin obișnuită în România, anunță ANM
Soția lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea la 3 ani de la condamnarea „Monstrului din Caracal”. Elena Dincă: „Prefer să stau în umbră”
Libertatea.ro, în topul celor mai citate publicații în august 2026
Cele mai populare nume de copii din România. Părinții rămân fideli prenumelor tradiționale
Pozele care spun totul despre discursul președintelui Nicușor Dan la ONU
ce a urmat după sărut! Imaginile momentului cu Mirabela Grădinaru şi Nicuşor Dan în New York

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Decizia luată de Cătălin Grozavu pentru fiica sa după moartea Mădălinei Apostol. "Trebuie să ne adaptăm situației, n-avem ce să facem!" Prin ce trece fetița după pierdera mamei
Decizia luată de Cătălin Grozavu pentru fiica sa după moartea Mădălinei Apostol. "Trebuie să ne adaptăm situației, n-avem ce să facem!" Prin ce trece fetița după pierdera mamei
Siegfried Mureșan și Cătălina Manea au aniversat zece ani de căsnicie. Fotografie rară cu cei doi în ziua nunții: „10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!”
Siegfried Mureșan și Cătălina Manea au aniversat zece ani de căsnicie. Fotografie rară cu cei doi în ziua nunții: „10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!”
Proiecte speciale
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Reacția unui bărbat după ce meșterul i-a cerut 1.500 de euro pentru a-i zugrăvi sufrageria: „Chiar nu cred că e normal”
Libertatea.ro
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Răzvan Simion și Lidia Buble continuă procesul pentru bani. Ce a decis Tribunalul București
Avantaje
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Horoscop 26 septembrie 2026. Lună Plină în Berbec. O zodie rupe lanțurile trecutului. Universul îi scoate în cale adevărul
Horoscop 26 septembrie 2026. Lună Plină în Berbec. O zodie rupe lanțurile trecutului. Universul îi scoate în cale adevărul
Mirela Vaida reacționează după ce tatăl tinerei găsite într-o valiză pe Olt a fost criticat: „Înțelegeți care este importanța unei astfel de situații?”
Mirela Vaida reacționează după ce tatăl tinerei găsite într-o valiză pe Olt a fost criticat: „Înțelegeți care este importanța unei astfel de situații?”
Valentin Sanfira, despre ce se întâmplă în viața lui după despărțirea de Codruța Filip. "Astea nu se spun la televizor. Astea sunt pentru noi!"
Valentin Sanfira, despre ce se întâmplă în viața lui după despărțirea de Codruța Filip. "Astea nu se spun la televizor. Astea sunt pentru noi!"
Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit. Cum arată ținuta aleasă de actriță pentru marele eveniment
Dove Cameron și Damiano David s-au căsătorit. Cum arată ținuta aleasă de actriță pentru marele eveniment
Observator News
Greşeala pe care o fac şoferii înainte de iarnă. Mihai a plătit 1.450 de lei pentru reparaţii
Greşeala pe care o fac şoferii înainte de iarnă. Mihai a plătit 1.450 de lei pentru reparaţii
Libertatea pentru Femei
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Încă un cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu, anunțul dur care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Încă un cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu, anunțul dur care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Redactia.ro
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
A tacut cat a tacut, dar acum Valentin Sanfira a vorbit deschis despre divort si nu se mai ascunde: &quot;O facem...&quot; A lovit direct in fosta sotie
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nu contează doar câte ore dormi. Faza somnului legată de un risc mai mic pentru 83 de boli
Nu contează doar câte ore dormi. Faza somnului legată de un risc mai mic pentru 83 de boli
Zodia care se prăbușește în ultimul weekend din septembrie. Urmează zile de FOC
Zodia care se prăbușește în ultimul weekend din septembrie. Urmează zile de FOC
Avertismentul unui medic pentru cei care pun îndulcitori în cafea sau ceai
Avertismentul unui medic pentru cei care pun îndulcitori în cafea sau ceai
Medic: Care este legătura dintre vitamina D și diabetul de tip 2?
Medic: Care este legătura dintre vitamina D și diabetul de tip 2?
TV Mania
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
Libertatea
Trei hoți mascați au furat Porsche-ul gimnastei Simone Biles. Tripla medaliată cu aur a rămas și fără un câine
Trei hoți mascați au furat Porsche-ul gimnastei Simone Biles. Tripla medaliată cu aur a rămas și fără un câine
Prognoza meteo pentru octombrie 2026 în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în a doua lună de toamnă
Prognoza meteo pentru octombrie 2026 în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în a doua lună de toamnă
Kaufland deschide drogherie cu produse virale, inclusiv de la K-Beauty, celebrele cosmetice coreene
Kaufland deschide drogherie cu produse virale, inclusiv de la K-Beauty, celebrele cosmetice coreene
Jaf pe Aeroportul Henri Coandă: I-a furat borseta cu 3.000 de euro unui pasager și a fugit spre graniță
Jaf pe Aeroportul Henri Coandă: I-a furat borseta cu 3.000 de euro unui pasager și a fugit spre graniță
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton