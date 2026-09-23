Cum a reușit o româncă să păcălească un pensionar de 82 de ani sub pretextul unei povești de dragoste. L-a lăsat fără 400.000 de euro

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O româncă a fost condamnată de magistrații din Spania la patru ani de închisoare pentru o fraudă de aproape 400.000 de euro, după ce a manipulat un pensionar în vârstă de 82 de ani sub pretextul unei povești de dragoste. Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a stabilit că femeia a exploatat vulnerabilitatea emoțională și singurătatea bărbatului văduv, convingându-l să îi ofere sume uriașe de bani și chiar o jumătate dintr-o proprietate imobiliară.

De la o întâlnire la Bruxelles la donația unei case în San Sebastián

Relația dintre cei doi a început pe 25 ianuarie 2022, într-un restaurant din Bruxelles. Văduv de trei ani, bărbatul a fost rapid captivat de atenția femeii, care i-a dat de înțeles că dorește o relație serioasă, asigurându-l că diferența mare de vârstă nu reprezintă un impediment.

Câteva luni mai târziu, cei doi s-au mutat în orașul spaniol San Sebastián, unde bătrânul a cumpărat o locuință în valoare de 264.119 euro. Ulterior, românca l-a convins pe bărbat să îi doneze jumătate din imobil, o tranzacție evaluată la 132.055 de euro și perfectată cu sprijinul unui avocat roman, potrivit presei spaniole.

Măcinat de singurătate, pensionarul a sperat că a găsit o nouă șansă la fericire și a crezut în bunele intenții ale parteneri sale, mărturisind ulterior în fața instanței: „Am vrut să cred că am fost foarte norocos”.

Sute de mii de euro pierduți pe promisiuni și minciuni

Odată ce a obținut cota-parte din proprietate, femeia a început să ceară sume tot mai mari. Aceasta a inventat povestea achiziționării unei case în România pentru mama sa, promițându-i bărbatului că locuința va ajunge, în final, tot în proprietatea lui. În baza acestui pretext, bătrânul a efectuat patru transferuri bancare uriașe între noiembrie 2022 și septembrie 2023, însumând 233.500 de euro. Fraudarea a continuat cu cereri pentru așa-zise renovări, dar și cu pretexte minore, cum ar fi un presupus test medical de 500 de euro care nu figura în registrele vreunui spital.

Mai mult, bărbatul a fost păcălit să plătească și pentru servicii juridice fictive. Vorbind despre banii pe care i-a dat sub presiune, pensionarul a declarat: „În acele zile, ea mi-a luat 3.000 de euro”.

Citeşte şi: Adelina Pestrițu, mărturisiri emoționante despre căsnicia cu Virgil Șteblea. „M-a învățat să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă!” Transformarea prin care a trecut alături de partenerul ei

Citeşte şi: Nepotul lui Puya, în stare gravă la spital după ce a căzut de la balcon. Băiatul de 6 ani s-a izbit de capota unei mașini

Citeşte şi: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, sărut pe aeroport. Președintele, surprins în ipostaze tandre cu partenera sa

Alertat de consilierul bancar și escortat de poliție

Suspiciunile au început să apară în momentul în care pensionarul a observat dispariția cardului său bancar. Anchetatorii au stabilit că, între ianuarie 2023 și februarie 2024, românca a efectuat 63 de retrageri neautorizate de numerar, extragând din contul victimei 21.770 de euro. Alertat de consilierul său bancar din Bruxelles, care l-a avertizat că economiile îi scădeau drastici, bărbatul a descoperit treptat că femeia mințea și în privința locului de muncă sau a deselor plecări de acasă.

Tensiunea dintre cei doi a escaladat, culminând cu intervenția Poliției Naționale din San Sebastián, chemată după ce femeia a refuzat să îl lase pe bărbat să discute singur cu avocatul său. În cele din urmă, pensionarul și-a făcut bagajele și a părăsit locuința escortat de polițiști, rămânând în cont cu mai puțin de 100.000 de euro.

Pedeapsă cu închisoarea și despăgubiri uriașe

Expertizele efectuate în cadrul procesului au arătat că, deși bărbatul își păstrase capacitățile cognitive, prezenta un deficit socio-emoțional care îl făcea extrem de vulnerabil la manipulare. Tribunalul Provincial din Gipuzkoa a considerat că această stare a fost speculată premeditat și a condamnat-o pe româncă la patru ani de închisoare pentru fraudă agravată, alături de o amendă penală.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța spaniolă a dispus revocarea donației imobiliare de 132.055 de euro și a obligat-o pe femeie să îi achite victimei despăgubiri de 265.150 de euro, la care se adaugă cheltuielile notariale și dobânzile legale.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News