Doliu în muzica populară! Maria Petca Poptean, „Privighetoarea Țării Oașului”, a murit la 72 de ani

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Lumea folclorului românesc este în doliu după trecerea în neființă a îndrăgitei interprete Maria Petca Poptean, supranamită de iubitorii muzicii populare „Privighetoarea Țării Oașului”. Artista s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani, în data de 22 septembrie 2026, lăsând în urmă o carieră impresionantă de peste cinci decenii dedicată conservării și promovării cântecului tradițional oșenesc.

O moștenire culturală de neprețuit pentru Țara Oașului

Dispariția Mariei Petca Poptean reprezintă o pierdere uriașă pentru zestrea culturală a regiunii, artista fiind considerată o voce de referință și un pilon al folclorului din nord-vestul țării. Trista veste a fost confirmată public de reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Reprezentanții instituției au transmis un mesaj emoționant în memoria celei care și-a dedicat întreaga viață scenei: „Astăzi ne despărțim cu tristețe de un om care a purtat Țara Oașului în glas și în suflet. Rămân însă cântecele sale, amintirea întâlnirilor și a momentelor dăruite publicului, precum și exemplul unui om care a știut să păstreze și să transmită mai departe ceea ce a primit de la înaintași.”

Citeşte şi: A murit actorul Ionuț Antonie. Pericolul de a fi îngropat fără aparținători, evitat după un apel al colegilor de breaslă. Ioana Ginghină: „Am reușit să găsim o rudă!”

Citeşte şi: Nepotul lui Puya, în stare gravă la spital după ce a căzut de la balcon. Băiatul de 6 ani s-a izbit de capota unei mașini

Colegii de breaslă, devastați de vestea morții artistei

Vestea trecerii sale la cele veșnice a provocat un val de durere în rândul comunității artistice. Colegii de scenă au adus omagii publice celei care a reprezentat cu mândrie portul și cântecul oșenesc pe marile scene ale țării.

Interpretul Ovidiu Purdea Someș a evocat personalitatea deosebită a artistei și dăruirea sa neobosită: „Maria Petca Poptean oșanca noastră de o mare noblețe sufletească, un artist de o cumințenie și de o prietenie rar întâlnite, și-a înălțat sufletul la cer! Luminoasă la chip, cu o energie tipic oșenească, într-un costum popular croit parcă pentru soții de voievozi, Maria era coborâtoare dintr-o frescă. Lângă ea am descoperit apropieri și tropotite, culori și ritualuri, începuturi și brâuri de pământ. Grea și neașteptată despărțire! Poate i-a fost prea greu fără Nelu, soțul ei, și s-a dus la o întâlnire numai de ei știută! Condoleanțe familiei! Dumnezeu s-o așeze în lumina Lui! Îți vom păstra zâmbetul ca pe cea mai frumoasă amintire!”.

Suferințele ascunse din viața „Privighetorii Țării Oașului”

Aproapiații interpretei au dezvăluit că artista purta în suflet o durere imensă cauzată de pierderile grele suferite în ultima perioadă. Măcinată de suferință după moartea soțului ei, Nelu, dar și a mamei sale, artista a cedat în cele din urmă în fața tristeții.

Artisă și prietenă apropiată, Corina Dragomir a vorbit despre dramele din viața regatatei interprete: „Nu pot să cred… Maria Petca Poptean, un nume de referință în folclorul oșenesc, un nume consacrat al muzicii populare, un OM de pus la rană, frumoasă la chip și suflet, a plecat pe drumul fără de întoarcere…

N-a mai putut suporta durerea pierderii soțului și, anul acesta, a măicuței sale dragi. Nu știu detalii despre acest trist eveniment, dar știu că regret nespus că nu ne-am văzut, nu ne-am vorbit mai des… Drum lin până vei ajunge de-a dreapta Tatălui, Maria! Iar îngerii să-ți vegheze somnul, pentru că aici, pe pământ, noi, cei care te-am iubit și apreciat, nu te vom uita!”.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News