Saci cu oase și cadavre din perioada pandemiei COVID, descoperiți într-un cimitir din Slatina. Dezvăluirile făcute de primar: „S-au găsit sute, sute de oase umane”

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La Cimitirul Strehareți din Slatina, anchetatorii au descoperit saci cu oseminte și cadavre din perioada pandemiei. Primarul Mario De Mezzo cere autorităților să investigheze cazul și lansează acuzații împotriva fostului administrator.

Descoperire terifiantă într-un cimitir din Slatina

Un scandal fără precedent zguduie liniștea orașului Slatina, unde descoperirea unor saci plini cu oseminte umane și cadavre neînhumate din perioada pandemiei de COVID-19 la Cimitirul Strehareți a declanșat o investigație penală pentru profanare de morminte și cadavre.

Primarul Mario De Mezzo a făcut dezvăluiri șocante despre cele întâmplate, cerând intervenția urgentă a autorităților, relatează G4Media.ro.

Cimitirul Strehareți, administrat timp de 16 ani de o firmă privată, a fost recent preluat de Primăria Slatina după o luptă juridică îndelungată, finalizată la 2 septembrie 2026. Nu a trecut mult timp până când scandalul a izbucnit: în timpul unor lucrări de amenajare, au fost descoperiți saci de plastic plini cu oseminte umane.

Situația a luat o turnură șocantă atunci când primarul a declarat că printre ele se aflau și saci cu cadavre neînhumate, datând din perioada pandemiei de COVID-19.

„S-au găsit sute, sute de oase umane pe care IPJ-ul le-a luat pentru anchetă. Însă un lucru extrem de grav: s-au descoperit în urma săpăturilor saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID-ului. Au data de înhumare pe ele, sunt saci speciali cum se foloseau în perioada COVID-ului”, a declarat De Mezzo.

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Acuzațiile aduse de primar

Primarul Slatinei a explicat că descoperirea acestora în același loc cu rămășițele scoase din alte morminte ridică întrebări serioase despre respectarea regulamentului cimitirului. Potrivit acestuia, regulamentul prevede clar că osemintele din mormintele desființate trebuie păstrate în nișe speciale, amenajate chiar în locurile originale de înhumare.

„Locurile pentru înhumarea osemintelor, nișele, vor avea dimensiunea de 0,50 metri pe 0,50 metri», a explicat De Mezzo.

Cu toate acestea, edilul a prezentat un proces-verbal semnat de fostul administrator care atestă că nu existau asemenea nișe.

„Ei spun că nu au făcut alte nișe, am respectat legea și regulamentul. (…) Ei bine, sutele de oase în zecile de saci pe care i-am găsit îi contrazic”, a adăugat el.

De Mezzo a lansat acuzații directe și la adresa fostului administrator al cimitirului, susținând că acesta a mutat osemintele fără respectarea normelor legale. Mai mult, el a adus în discuție o poveste cutremurătoare relatată de o familie din Slatina. Potrivit acestuia, groapa destinată înhumării unui decedat a fost săpată prea mică, iar fostul administrator ar fi recurs la o metodă revoltătoare pentru a rezolva problema.

„Când familia a vrut să introducă sicriul în groapa de înhumare, a constatat că nu are loc. Și atunci (…) a venit cu drujba, a tăiat coșciugul în fața familiei și a spus: «Băgați-l, că acum intră»”, a povestit primarul.

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O rețea suspectă și presupuse legături politice

De Mezzo a adus în discuție și relațiile dintre fostul administrator al cimitirului și Consiliul Județean Olt, condus de Marius Oprescu, pe care l-a acuzat că ar fi favorizat o firmă privată, Ecumenic Funerar, prin oferirea unor contracte de transport funerar în colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Slatina.

„Am în mână achiziția serviciului de transport cadavre al Spitalului Județean. (…) Este Ecumenic Funerar, aceeași firmă”, a spus De Mezzo în cadrul conferinței de presă.

Conform datelor publicate de G4Media.ro, contractele respective, semnate între Spitalul Județean și firma privată, acoperă perioada 2024-2026, iar ultimul dintre ele a fost înregistrat în ianuarie 2026.

Primarul din Slatina cere acțiuni rapide

În finalul conferinței, De Mezzo a criticat dur ritmul lent al anchetei desfășurate de Poliție și Parchet. El a adresat un apel public comisarului-șef Nicolae Ionuț Ilinca, șeful IPJ Olt, cerând ca acest caz să fie tratat cu maximă seriozitate.

„Astăzi Parchetul împreună cu IPJ-ul se mișcă cu viteza melcului și resping solicitări legitime ale Primăriei Slatina de parcă nu-și doresc să afle adevărul”, a declarat edilul.

„Îl somez public pe domnul comandant al IPJ (…) să nu încerce să mușamalizeze acest caz. Este un caz care este în atenția Slatinei, în atenția țării și va fi în atenția mea până când va fi soluționat”, a mai spus primarul.

Scandalul de la Cimitirul Strehareți vine pe fondul unui conflict îndelungat între Primăria Slatina și fostul administrator privat. Deși municipalitatea a reușit să obțină administrarea cimitirului printr-o decizie executorie a Judecătoriei Craiova, aceasta este încă atacată în instanță.

Separat, primarul Mario De Mezzo se confruntă cu propriile probleme legale. În luna august, el a fost inculpat într-un dosar penal legat de evenimentele din ianuarie 2026, în care Primăria a încercat să preia cimitirul. Anchetatorii investighează posibile infracțiuni precum abuzul în serviciu, purtarea abuzivă și lipsirea de libertate.

Sursă foto: Captură video,

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