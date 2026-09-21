Concediul pentru creșterea copilului, recunoscut la pensie. Noutăți pentru pensionari din 2027

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Concediul pentru creșterea copilului poate conta la pensie, dar nu mereu aduce puncte financiare! Vezi ce impact are anul concediului asupra stagiului tău de cotizare.

Concediul pentru creșterea copilului influențează calculul pensiei

Perioada de concediu pentru creșterea copilului poate influența semnificativ calculul pensiei tale, însă regulile aplicabile diferă în funcție de anul în care ai primit indemnizația. Înțelegerea acestor detalii este esențială pentru a-ți maximiza beneficiile financiare la pensie.

Conform Casei Județene de Pensii Alba, timpul petrecut în concediul de creștere a copilului poate fi considerat fie stagiu de cotizare contributiv (ceea ce înseamnă că s-au plătit contribuții și se acumulează puncte la pensie), fie o perioadă asimilată, care nu aduce puncte suplimentare. Diferența este importantă, deoarece afectează valoarea pensiei.

De exemplu, dacă ai fost în concediu de creștere a copilului între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 și ai beneficiat de indemnizație, acea perioadă este considerată doar asimilată stagiului de cotizare. Asta înseamnă că îți va apărea ca vechime în muncă, dar nu va contribui cu puncte suplimentare la calculul pensiei, conform informațiilor transmise de Ziarul Unirea.

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Ce sunt punctele de stabilitate și de ce contează

Punctele de stabilitate sunt esențiale în calculul pensiei, deoarece ele determină valoarea finală a acesteia. Aceste puncte se acumulează doar pentru perioadele în care s-au plătit contribuții, iar concediul pentru creșterea copilului nu se califică întotdeauna drept stagiu contributiv.

„Punctele de stabilitate fac diferența la bani”, explică reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

În plus, metoda de calcul nu este unitară. Același concediu poate fi evaluat diferit pentru două persoane, în funcție de legislația aplicabilă la momentul respectiv. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă să consulți materialele informative din seria „Ghidul pensionarului”, disponibile la Casa de Pensii, pentru a înțelege cum îți sunt afectați anii de pensionare.

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Noutăți pentru pensionari în 2027

Începând cu 1 ianuarie 2027, pensionarii din România se pot aștepta la o schimbare semnificativă: talonul de pensie va include un cod QR sau un cod de bare. Această măsură, aprobată deja de Senat și aflată în proces de votare în Camera Deputaților, va permite verificarea rapidă a drepturilor la transport gratuit sau redus.

„Prin instituirea acestui mecanism, facilitățile de transport se acordă în mod direct și exclusiv în baza talonului de pensie prevăzut cu element de identificare automată, eliminându-se necesitatea altor documente suplimentare pentru dovedirea dreptului”, au declarat inițiatorii proiectului.

Acest sistem digitalizat va simplifica accesul la facilități pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi pensionarii, veteranii de război, invalizii și văduvele de război, oferindu-le o modalitate mai demnă și mai simplă de a-și revendica drepturile.

Dacă ai fost în concediu pentru creșterea copilului, este esențial să verifici cum este calculată această perioadă în dosarul tău de pensie. Consultă materialele de specialitate, cum ar fi „Ghidul pensionarului” oferit de Casa Județeană de Pensii, și informează-te despre cum să-ți optimizezi drepturile.

Sursă foto: Shutterstock, Hepta

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