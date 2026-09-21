Home > Știri > Siegfried Mureșan, după ce a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan: „Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșală amarnic”
Siegfried Mureșan, după ce a acceptat desemnarea președintelui Nicușor Dan: „Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșală amarnic”
Mesajul lui Siegfried Mureșan după ce a acceptat numirea lui Nicușor Dan
Nicușor Dan a semnat desemnarea lui Siegfried Mureșan ca prim-ministru, iar decretul a fost publicat luni. Cu susținerea PNL, USR și UDMR, Mureșan anunță reforme curajoase pentru transparență și ordine în stat.
„Vom păstra lumina aprinsă și vom curăța toată dezordinea care s-a adunat în peste 30 de ani în statul român”, a declarat ferm Siegfried Mureșan, noul premier desemnat al României.
Mesajul său puternic promite o nouă eră a responsabilității și corectitudinii în administrația publică.
Reacții mixte după declarațiile premierului desemnat
Deși declarațiile sale au stârnit reacții mixte, în special critici din partea liderilor PSD, Siegfried Mureșan a subliniat că demersurile sale nu au scopul de a ataca persoane sau grupuri anume.
„Nu facem asta împotriva cuiva anume, ci pentru toți oamenii cinstiți din România, care muncesc și care merită să beneficieze la maxim de pe urma muncii cinstite pe care o fac», a clarificat premierul desemnat.
Sâmbătă, Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Siegfried Mureșan în funcția de prim-ministru, după ce acesta a fost nominalizat de președintele țării pe 17 septembrie 2026. Candidatura sa a obținut susținerea majorității partidelor din Parlament – PNL, USR și UDMR. Din momentul publicării decretului, Mureșan va avea 10 zile pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista completă a Cabinetului său.