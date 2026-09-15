Un mire a murit în drum spre propria nuntă, într-o mașină condusă de cavalerul de onoare

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Un bărbat a murit tragic într-un accident rutier în drum spre propria nuntă. Tragedia a îndoliat întreaga comunitate.

Jordan Kinard a murit în drum spre propria nuntă

Jordan Kinard, un agent imobiliar din Luxemburg, Belgia, a murit tragic într-un accident rutier pe 5 septembrie, în drum spre cununia lui religioasă. Comunitatea locală este șocată de pierdere.

Ziua care trebuia să fie cea mai fericită pentru Jordan Kinard, un agent imobiliar de 34 de ani din provincia Luxemburg, Belgia, s-a transformat într-o tragedie de neimaginat. În drumul spre biserică, unde urma să-și oficializeze relația cu Pauline, bărbatul și-a pierdut viața într-un accident rutier devastator. Evenimentul tragic, care a avut loc pe 5 septembrie 2026, a zguduit din temelii comunitatea locală.

O iubire de șapte ani, curmată brusc

Jordan și Pauline formau un cuplu de aproximativ șapte ani. După ce și-au oficializat relația prin cununia civilă pe 1 august 2026, cei doi erau pregătiți să își spună „da“ și în fața altarului, înconjurați de familie și prieteni. Povestea lor de dragoste, începută în 2019, era un exemplu de iubire și devotament.

Însă, în drum spre biserica din Libin, mașina în care se afla Jordan, condusă de cavalerul său de onoare – fratele lui Pauline – a derapat și a ieșit de pe carosabil într-o zonă împădurită. Accidentul a fost fatal pentru tânărul mire. Salvatorii au ajuns rapid la fața locului, dar nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Cavalerul de onoare a supraviețuit, dar a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital. Nicio altă mașină nu a fost implicată, iar autoritățile investighează circumstanțele accidentului.

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Un om care a lăsat o moștenire puternică

Jordan era mult mai mult decât un profesionist de succes. În 2022, el a fondat agenția imobiliară Pepit-Immo în Habay, pe care o administra alături de Pauline. „Era ușor să faci afaceri cu el. Era o persoană foarte plăcută, mereu vesel și gata să te sprijine”, a declarat Olivier Barthélémy, primarul din Habay, pentru presa locală.

De-a lungul timpului, Jordan a devenit o figură marcantă în comunitate, câștigând respectul și afecțiunea celor din jur. A susținut activ clubul local de fotbal RSC Habay și a fost un sponsor implicat al carnavalului din Libramont. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept „un om cu o inimă mare” și „mereu gata să asculte”.

O tragedie care a frânt inimi

Ceea ce face această poveste și mai sfâșietoare este impactul asupra familiei pe care Jordan o lasă în urmă. Cuplul locuia în Libramont alături de cei doi copii mici. „Mă gândesc în special la cei doi copii mici ai săi. Este teribil. Nu m-am mai gândit la nimic altceva de azi după-amiază”, a declarat Anne Laffut, primarul din Libin.

Un prieten apropiat al lui Jordan a împărtășit un moment sfâșietor de reflecție: „E atât de greu de înțeles. Acum nici 24 de ore, mi-ați transmis sincerele condoleanțe după pierderea socrului meu. Și astăzi este rândul meu să vă spun rămas bun. Viața poate fi teribil de nedreaptă”.

Foto: Facebook

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