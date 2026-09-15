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Când și unde va fi înmormântată Mădălina Apostol. Anunțul apropiaților. „S-a modificat ziua”

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Dispariția prematură a Mădălinei Apostol a lăsat un gol profund în inimile celor care au cunoscut-o, iar apropiații se pregătesc să îi aducă un ultim omagiu. După tragicul eveniment petrecut în noaptea de 12 spre 13 septembrie, familia și prietenii au finalizat detaliile privind ceremonia de înhumare, care va avea loc în București.

Schimbare în calendarul funeraliilor

Deși inițial fusese anunțat că trupul neînsuflețit al Mădălinei va fi depus la capelă la începutul săptămânii, programul funeraliilor a suferit modificări de ultimă oră. Trupul fostei vedete va fi adus marți, 15 septembrie, la cimitirul privat „Eternitatea”, situat pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, în Sectorul 4 al Capitalei.

Informațiile despre noul calendar au fost făcute publice de Bianca Drăgușanu, una dintre prietenele apropiate ale Mădălinei, care a transmis detaliile pentru cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu:Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marți, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior”.

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Mesaje pline de durere de la cei dragi

Vestea morții Mădălinei la doar 40 de ani a provocat un val de regret printre persoanele publice și apropiații care au cunoscut-o îndeaproape. Şocată de trecerea ei în neființă, Bianca Drăgușanu a transmis pe rețelele de socializare un mesaj plin de emoție: „Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa”.

Trecerea în neființă a Mădălinei Apostol aduce în prim-plan o viață trăită intens, dar umbrită în ultimii ani de probleme grave de sănătate, inclusiv o luptă dificilă cu o boală autoimună severă. Toți cei care au iubit-o și au prețuit-o se vor aduna joi, 17 septembrie, pentru a o conduce pe ultimul drum.

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Mărturia fiului după pierderea mamei

Durerea este copleșitoare în familia Mădălinei Apostol, iar fiul ei, Tony, a rupt tăcerea după tragica pierdere a mamei sale, o femeie pe care o descrie drept „foarte bună” și „devotată copiilor ei”.

Tânărul l-a întâmpinat la aeroport pe Nick Rădoi, partenerul mamei sale, sosit de urgență în România pentru a fi prezent la funeralii. În cadrul un interviu oferit pentru Știrile Antena Stars, Tony a vorbit despre ultimele momente din viața Mădălinei, dezvăluind că aceasta fusese internată într-o clinică psihiatrică, iar ulterior petrecuse o perioadă la o mănăstire. Cu toate acestea, fiul vedetei a ținut să clarifice faptul că nu a fost vorba despre un act intenționat: „Prima oară a fost la o clinică, ulterior la o mănăstire. Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut, a fost un simplu accident ce s-a întâmplat și rog pe toată lumea să nu și-o amintească așa”.

Răvășit de suferință, Tony a subliniat că Mădălina își iubea enorm familia și nu ar fi recurs niciodată la un gest extrem: „Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu, și pe surioara mea mică. (…) Pentru noi, mama a făcut tot”.

În final, tânărul a făcut un apel la discreție și înțelegere în aceste clipe grele: „Noi dorim să ținem în aceste momente totul privat. A fost o femeie foarte bună, și-a dorit ca fiecare dintre voi să vă amintiți de ea într-un mod bun.”

Foto – Facebook / Instagram

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